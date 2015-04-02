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Dünya

"25 bin 'yabancı' radikal İslamcı gruplara katıldı"

BM'in hazırladığı bir rapora göre El-Kaide ve IŞİD gibi radikal İslamcı gruplara katılan yabancıların sayısı 25 bini aştı

02 Nisan 2015 12:52

Uzmanlar yabancı militanların İslamcı örgütlere katılımının daha önce hiçbir zaman bu düzeyde yüksek olmadığını söylüyor. En az 100 ülkeden militanların Irak, Suriye, Libya ve Pakistan gibi ülkelere gittiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM)'nin El-Kaide'ye yönelik yaptırımlarını denetleyen uzmanlarca hazırlanan raporda cihatçı gruplara artan katılımın, küresel güvenlik açısından hem günümüz için, hem de uzun erimde tehdit yarattığı vurgulandı.

Rapor, 2014'ün ortasıyla bu yılın Mart ayı arasında radikal İslamcı örgütlere katılan yabancı sayısının % 71 arttığını kaydediyor.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Suriye ve Irak'ın "aşırı uçlardaki şahıslar açısından tam bir okul" haline geldiği ve bu iki ülkede 22 bin dolayında yabancı militan olduğu belirtildi.

Irak ve Suriye'de IŞİD'in yenilgiye uğratılmasıyla, burada deneyim kazanan yabancı militanların dünyanın her yerine yayılabileceği uyarısında bulunan BM uzmanları, Afganistan'da 6500, Yemen, Linya ve Pakistan'da da yüzlerce yabancının İslamcı örgütlerle birlikte çarpıştığını bildirdi.

BM raporunda çok sayıda yabancı militanın Tunus, Fas, Fransa ve Rusya'dan geldiği; Maldivler, Finlandiya, Trinidad ve Tobago'dan gelenlerin sayısında da artış gözlendiği kaydedildi.

Uzmanlar, yabancı militanların kimliklerinin belirlenmesi için, ülkeler arasında daha geniş bir istihbarat paylaşımına gidilmesi çağrısında bulundu.

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