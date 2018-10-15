25 bin pornografik site kapatıldı

Nepal'de 25 binden fazla pornografi içeren internet sitesi kapatıldı. Yasağı ihlal edenlere 1 yıl hapis cezası verilebilecek.

Pornografik internet sitelerinin kapatılması kararı, hükümetin bu yıl çıkardığı "internette pornografik içeriklerin yayınlanması yasağı kanunu" çerçevesinde alındı.



Nepal Telekom Kurumu yetkilisi Min Prasad Aryal, bunun daha başlangıç olduğunu belirterek, yasağa uymayanların 4 bin 200 dolar para cezası alabileceğini ve lisanslarının iptal edilebileceğini söyledi.



Kanuna göre, yasağı ihlal edenlere 1 yıla kadar hapis cezası da verilebiliyor.



Nepal hükümeti, 2011 yılında da benzer bir yasak getirmiş ancak bu kadar ciddi cezaları uygulamaya koymamıştı.