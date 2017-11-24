25 bin öğretmenle anket yapıldı: Eğitim sistemi çağdaş ve bilimsel değil

Türk Eğitim-Sen’in 25 bin 732 öğretmenin katılımıyla yaptığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü anketinin sonuçları açıklandı. Eğitim emekçilerinin mesleki ve ekonomik sorunlarını tespit etmek için yapılan ankete göre öğretmenlerin yüzde 99’u eğitim sistemini istikrarlı bulmuyor; yüzde 87.8’i yeni müfredatı bilimsel, çağdaş bulmuyor. Öğretmenlerin yüzde 95.7’si ise Yeni Lise Geçiş Sisteminin problemleri ortadan kaldıracağını düşünmüyor.

Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 97.4’ü öğretmen atamalarında mülakat yöntemini yanlış bulduğunu belirtirken yüzde 93’ü de mülakatı adil ve objektif bulmadığını belirtti.

Yüzde 60 mesleği bırakmak istiyor

Evrensel'de yer alan habere göre ankete katılanların yüzde 60.7’si mesleğini bırakmayı düşündüğünü ifade ederken mesleğini bırakmayı düşünenlerin yüzde 40.7’si bunun nedeninin öğretmenlerin itibar kaybetmesi, yüzde 20.1’i torpil, yandaş kayırma gibi uygulamalar olduğunu belirtti.

Eğitim sistemi istikrarsız

Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 99’u eğitim sistemini istikrarlı bulmadığını ifade etti. Eğitimin en büyük sorunu ise öğretmenlerin yüzde 57.9’una göre eğitim sisteminin sürekli değişmesi. Yüzde 11.2 ise eğitimin en büyük sorununu okullarda ehliyetli, liyakatli yöneticilerin görev yapmaması olarak nitelendirdi. Öğretmenlere sorulan “MEB’in öğretmenlere verdiği değeri nasıl ifade edersiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 74.6’sı “MEB öğretmene hiç değer vermiyor” derken, “Çok değer veriyor” oranı yüzde 0.5’te kaldı.

Öğretmenler performans sistemine karşı

Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 94’ü öğretmenlere performans değerlendirme sistemi getirilmesine karşı çıkarken, performans sistemini doğru bulanların oranı yüzde 6 oldu. Performans sistemini desteklemeyenlerin yüzde 22.8’i “Öğretmenlerin toplumdaki itibarı azalacak”, yüzde 19.3’ü de “Öğretmenleri değerlendirecek niteliğe sahip kişiler yok” dedi.

Bakanın sözleri öğretmenleri "incitmiş"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın “Sözleşmeli öğretmen ya eşini ya işini tercih edecek” sözleri hakkında ankete katılan öğretmenlerin yüzde 82.9’u bu sözlerin öğretmenleri incittiğini belirtirken, yüzde 13.3’ü “Art niyetli söylediğini düşünmüyorum, gaf yapmıştır” dedi. Yüzde 3.8’i ise “Doğru bir ifadedir” yanıtını verdi.

"Öğretmenler borç içinde"

Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 75’inin en az bir kredi borcu var. Kredi borcu olan öğretmenlerin ise % 30’unun borcu 50 bin TL’nin üzerinde. Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 92’si kredi kartı kullanırken, sadece yüzde 8’i kredi kartı kullanmıyor. Öğretmenlerin 17.7’sinin ise kredi kartı ya da kredi borcu gibi nedenlerden dolayı sicilinin bozulduğu ifade ediliyor.

Öğretmenlerin yüzde 80’i toplu sözleşme görüşmelerindeki maaş artış oranlarını “çok kötü” olarak değerlendirirken, “iyi ve “çok iyi” olarak değerlendirenlerin oranı ise sadece yüzde 1.4’te kaldı.

Gazete, dergi, kitap hayal

Eğitim-İş de, ‘Öğretmenlerin ekonomik, mesleki ve sosyal durumlarına ilişkin öğretmen görüşleri’ araştırmasını 26 ilde 906 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak yaptı. Araştırmaya katılan öğretmenlerin yaklaşık yüzde 75’i mesleğinden elde ettiği geliri yetersiz buluyor.

Yüzde 74’ü maaşının düşük olması nedeniyle toplumdaki saygınlığının azaldığını ifade etti. Yüzde 59’unun borçları nedeniyle mesleki verimi düşüyor.

Öğretmenlerin yüzde 69’u gelir yetersizliği nedeniyle öğrencilerine örnek olabilecek şekilde giyinemiyor; yüzde 70’i gazete, dergi ve kitap almakta zorlanıyor.

Öğretmenlerin yaklaşık yüzde 30’u kendi çocuklarının gıda ihtiyacını karşılayamıyor. Yüzde 14’ü kendi çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını gideremediğini söylüyor.

Yüzde 35’inin gelecekten hiç ümidi yok.

Yüzde 77’si öğretmenliğin saygın bir meslek olma özelliğini kaybettiğini düşünürken, yüzde 79’u mesleğine motive olmakta zorlanıyor.

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 75’i daha çok para kazanacağı bir iş olduğunda mesleğini bırakabileceğini; yüzde 62’si fırsat bulursa başka bir meslek yapabileceğini söylüyor.

Yüzde 82’si okul yöneticilerinin siyasi baskı yaptığını düşünüyor.