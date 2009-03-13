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Politika

‘25 bin kişiye istihdam yaratacağız’

CHP'nin Ankara adayı Murat Karayalçın, seçilmesi halinde 25 bin kişiye istihdam yaratacaklarını söyledi.

13 Mart 2009 02:00

CHP'nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Murat Karayalçın, seçilmesi halinde 25 bin kişiye istihdam yaratacaklarını bildirdi.


Murat Karayalçın, partisince Ankara'nın Ayaş ilçesinde düzenlenen mitingdeki konuşmasında, engelli, kadın ve gençler öncelikli olmak üzere 25 bin kişiye istihdam sağlayacağını belirtti.

Karayalçın, "Bunun bedeli 180 milyon TL'dir. Bu para belediye bütçesinden gelecek. İstihdam edilecek 25 bin kişi için Büyükşehir Belediyesinin bütçesinden 180 milyon TL harcanacak" dedi.

Vatandaşlardan destek beklediğini ifade eden Karayalçın, seçilmesi halinde birçok projeyi gerçekleştireceğini kaydetti.

Murat Karayalçın, TÜİK'in geçen yıl 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırını 600 TL olarak açıkladığını, Ankara'da 90 bin ailenin bu çizginin altında yaşadığını ortaya koyduğunu belirterek, bu aileleri yoksulluk sınırının üzerine çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Bu projenin adının "Hemşehrilik Geliri" olduğunu belirten Karayalçın, bunun için 350 milyon TL ödenek gerektiğini ifade etti.

Karayalçın, Ankara'da yoksulluğa son vereceklerini söyledi.

Ayaş Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Ali Başkaraağaç da projelerini anlatarak vatandaşlardan destek istedi.

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