25 bin kanserojen oyuncak ele geçirildi

İstanbul polisi, İran’dan kaçak olarak Türkiye’ye sokulan 2 TIR dolusu kanserojen oyuncağa el koydu. 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonda; kaçakçıların, piyasa değeri en az 2.5 milyon TL olan 25 bin kanserojen oyuncağı piyasaya sürülmeden el koyan ekipler, şüpheliler İdris D., Ali A. ve Baki E.’yi de yakaladı.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre kaçakçılık çetesinin Çin’den aldığı 2 TIR dolusu oyuncağı bir süre önce Ambarlı Limanı’ndan Türkiye’ye sokmaya çalıştığı da ortaya çıktı. İddiaya göre bir süre oyuncakları limanda tutan çete üyeleri, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü’nün dikkatli incelemeleri nedeniyle başarılı olamayacaklarını anlayınca oyuncakları transit olarak İran’a sevk etti. Ardından da başka bir ürün gibi göstererek İran üzerinden Türkiye’ye sokmayı başardı. Kaçakçılıktan suç kaydı bulunan çete üyelerinin, ithalat işlemlerini sabıkasız kişiler üzerine şirket kurarak yaptırdıkları belirlendi.

Ele geçirilen kaçak oyuncakların çocuklarda kanser, kısırlık, üreme bozukluğu ve sinir sistemi bozukluklarına yol açan ‘azo boyar’ maddeler, fitalat ve ağır metallerden hangilerini içerdiği tespit edilecek.