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25 bin fidanla 'Afrin' koreografisi

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde Toros Dağları'nın eteklerine dikilmek için getirilen 25 bin fidanla hilal ve ay yıldız ile birlikte 'Afrin' yazısı oluşturuldu

16 Mart 2018 15:28

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN\'ın Ermenek ilçesinde Toros Dağları\'nın eteklerine dikilmek için getirilen 25 bin fidanla hilal ve ay yıldız ile birlikte \'Afrin\' yazısı oluşturuldu.
Anamur Orman İşletmesi, Toros Dağları eteklerindeki Beşoluk yaylasına 25 bin fidan dikecek. Fidanları dikecek olan işçiler Uğur Yeşilyurt, Muhammet Yiğit, Ali Aygün, Muhammet  Sinat, Cafer Koçak, Halil Yalçın ve Hamit Sözen, fidanları dikmeden önce hilal ve ay yıldız ile birlikte \'Afrin\' yazısı oluşturdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nı desteklemek için koreografi oluşturduklarını belirten işçilerden Uğur Yeşilyurt, \'\'Bizler, Ardıçkaya köyünde yaşıyoruz. Boş zamanlarımızda işçilik yapıyoruz. Sedir fidanlarını indirirken kahraman askerlerimize destek için böyle bir şey yaptık. Biraz yorucu oldu; ama  her şeye değdi. Ermenek’ten, Afrin\'e, askerlerimize selam olsun\'\' dedi.

​FOTOĞRAFLI

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