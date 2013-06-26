25 bin asker ailesine maaş bağlanacak

Başbakan Erdoğan’ın “Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı” ile ilgili açıklamasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na başvurular ulaşmaya başladı. Düzenleme kapsamında 25 bin aile başvuru yaptı. Yakınlarının askerliği süresince düzenli olarak aylık 250 TL ödeme yapılacak uygulamayla ailelerin mağduriyetinin bir ölçüde giderilmeye çalışılacağı belirtildi.





Dilekçeyle başvuru





Bugün gazetesinden Selvi Çelik'in haberine göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına konuyla ilgili genelge gönderdi. Bu kapsamda “Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı” ndan yararlanmak isteyen aileler, bulundukları yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından temin edecekleri dilekçeyle başvuruda bulunacak.





Muhtaçlık kriteri incelemesi





Başvuru için dilekçe sahibinin nüfus cüzdanı örneği ve askerlik şubesinden alınacak ‘askerlik belgesi’ gerekiyor. Askerdeki kişi evliyse resmi nikâhlı eşinin, evli değilse anne veya babasının başvurusu dikkate alınıyor. Çocuğu veya eşi askere gittiği için ailenin muhtaç duruma düştüğünün raporlanması halinde ödemeler ayrı bir yasal düzenlemeye gerek olmadan yapılıyor. Başvurular muhtaçlık kriterine göre inceleniyor ve uzman görüşü alınıyor.





Ödeme sosyal kartla





Yardım almaya hak kazanan 25 bin ailenin maaşı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nce kişilerin belirtilen hesaplarına aktarılacak. Aileler maaşlarını bakanlık tarafından tüm sosyal yardım ödemelerinin yapıldığı "Sosyal Yardım Kart Sistemi" ile PTT üzerinden alacak.