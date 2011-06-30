25 bağımsız milletvekili BDP'li oldu

T24-

BDP destekli Bağımsız milletvekillerinden 25'i BDP'ye geçti. Leyla Zana, Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk siyasi yasaklı oluşu, Şerafettin Elçi ve Levent Tüzel de KADEP ve EMEP Genel Başkanlıkları nedeniyle BDP'de yer almadı. BDP milletvekillerinin yarın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le yapılacak görüşmenin ardından grup kurmak için Meclis'e başvurmayı planladıkları bildirildi.BDP destekli bağımsız milletvekilleri yarın Çankaya Köşkü'nde yapılacak görüşme öncesinde BDP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin düşürülmesi ve 5 KCK tutuklusunun tahliye edilmemesi nedeniyle TBMM'ye gelmeme kararı alan ve yemin törenine katılmayan bağımsız milletvekilleri, BDP'ye katıldı. Toplam 25 milletvekilinin BDP'ye katıldığı belirtilirken, Ahmet Türk, Aysel Tuğluk ve Leyla Zana siyasi yasakları, Şerafettin Elçi KADEP Genel Başkanı, Levent Tüzel de EMEP Genel Başkanı oldukları için BDP'de yer almadı. KCK tutuklusu 5 milletvekiline ise avukatları aracılığıyla partiye üyelik formu gönderilecek. BDP'li 25 milletvekilinin yarın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le yapılacak görüşmenin ardından TBMM'de grup kurmak üzere başvuracakları kaydedildi. TBMM İçtüzüğü'ne göre ise en az 20 milletvekili bulunan siyasi partilerin TBMM'de grup kurma hakkına sahip olduğu belirtiliyor.



Demirtaş: Blok parti kurulana kadar...







Hakkari'den bağımsız milletvekili seçilen Selahattin Demirtaş, blok partisi kurulana kadar bir grup milletvekili olarak Barış ve Demokrasi Partisine (BDP) geçtiklerini belirterek, ''Toplam 29 milletvekili BDP'nin üyesi olarak, Meclis'te 29 kişilik BDP grubu kurmayı kararlaştırdık'' dedi.



Demirtaş, BDP Genel Merkezi'nde bazı bağımsız milletvekillerinin katılımıyla yaptıkları toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Demirtaş, Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku olarak milletvekili seçimine girdiklerini ve halkın gösterdiği küçümsenmeyecek destekle önemli bir başarı elde ettiklerini söyledi.



Bugün blok bileşenleri ile bundan sonraki çalışma stratejilerini gözden geçirdiklerini ifade eden Demirtaş, şöyle konuştu:



''Önümüzdeki ilk iş olarak ,bu blok hareketinin bir partileşme blok partisi olarak kendisini ifade etmesinin hazırlıklarına başlamış olduk. Bugünkü toplantıda bunu kararlaştırdık. Dolayısıyla en kısa zamanda bir blok partisi olarak hareket edebilecek tüzel kişiliğe haiz bir parti çalışmasına başlamış durumdayız. Bizim açımızdan stratejik bir birliktir bu çalışma. Bu çalışmanın yıllara dayanan bir geçmişi var. Bu seçimde bunun çok önemli bir adımını gerçekleştirmiş olduk. Şimdi bunu partileşmeye doğru götürme kararlılığımızı bir kez daha ifade etmiş olduk. Bunun çalışmaları yarından itibaren somut olarak başlayacak. Umut ediyorum ki en kısa zamanda tüzel kişiliği de olan resmi parti kuruluşu gerçekleşmiş olacak. Bu vesile ile bizler blok partisi kurulana kadar bir grup milletvekili olarak Barış ve Demokrasi Partisine bugün üye olarak geçiş yapmış olduk. Toplam 29 milletvekili BDP'nin üyesi olarak Meclis'te 29 kişilik BDP grubu kurmayı kararlaştırdık.''



Demirtaş, blokun içerisinde bulunan iki partinin genel başkanları Şerafettin Elçi ve Levent Tüzel'in bu dönemde BDP grubuna resmi olarak dahil olmayacaklarını, ancak blokun aktif üyesi olarak çalışma yürüteceklerini söyledi. Demirtaş; Elçi ve Tüzel'in aynı zamanda blok partisi kurma çalışmalarını da yürüteceklerini bildirdi. Demirtaş siyasi yasaklı olan Ahmet Türk, Aysel Tuğluk, Leyla Zana ve Kemal Aktaş'ın yasaklarının bitmemesi nedeniyle grubun resmi üyesi olamadıklarını anlattı; ancak bu kişilerin bütün zeminlerde grupla birlikte hareket edeceklerini kaydetti.