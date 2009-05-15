2.5 aylık bebeğe ilaç vermek doğru mu?

Soru: Bebeğim birkaç gündür hırıltılı bir şekilde öksürüyor. Daha 2.5 aylık. İlaç veriyorum. Şimdiden ilaç vermek doğru mudur sizce? Ateşi falan yok. Fazla korumadık soğuktan dirençli olsun diye ama hasta oldu. Daha kötü bir hastalığa çevirir mi diye merak ediyorum.

Şimdiden teşekkürler.



Gönderen: Ebru T.



Cevap



Sayın Ebru Hanım,



Bebeğiniz çok küçük olduğu için ilaç verme konusunda endişeleriniz olduğunu bizimle paylaşmışsınız. Genelde anneler bebeklerini koruma içgüdüsüyle, ilaç verirken yan etkileri olacağını düşünerek vermek istemeyebilirler. Bebeğinizin düzenli takibini yapan doktorunuzla ilaç vermenin bebeğiniz üzerinde yaratacağı olası yan etkileri konuşmanızı öneririz. Eğer ilaç vermeden bebeğinizin iyileşmesini beklemek ve bu süre içinde bebeğinizin vücudunda mikropların kalması, vereceğiniz ilaçtan daha çok zarar verecek bir haldeyse ilaç vermekten başka bir seçeneğinizin olmadığını düşünebilirsiniz. Doktorunuzun görüşlerine güvenmenizi ve bebeğinize uygun bir tedavi yolu seçmenizi tavsiye ederiz.



Bebeğinizle birlikte sağlıklı ve mutlu günler dileriz.

