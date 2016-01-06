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'25 Aralık soruşturmasında kumpas' davası 9 Şubat'a ertelendi

Fethullah Gülen'in de bulunduğu 69 sanığın yargılanmalarına başlandı

06 Ocak 2016 22:34

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın müşteki, Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'in sanık olduğu '25 Aralık soruşturmasında kumpas' davası 9 Şubat'a ertelendi. 8'i tutuklu 69 sanıklı davanın ilk duruşmasında tüm tahliye, görevsizlik, yetkisizlik talepleri reddedildi, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi. 21 Ocak'ta tutukluluk incelemesi yapılacak. Reddi hakim için ek süre verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından hazırlanan 1453 sayfalık iddianamede 8 müşteki, 27 mağdur, 69 şüpheli yer alıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, damatı Berat Albayrak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın da aralarında bulunduğu 8 kişi "müşteki" sıfatıyla yer alıyor.

Başbakan Ahmet Davutoğlu ve bazı eski bakanların da aralarında bulunduğu 27 kişi ise iddianamede "mağdur" olarak yer alıyor.

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