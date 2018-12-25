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Spor

25 Aralık Salı DHA Spor Gündemi

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının maçları tamamlandı

25 Aralık 2018 12:49

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1\'inci Lig\'de ilk yarının maçları tamamlandı. 
- İlk yarının en genç takımı Bursaspor, en tecrübelisi ise Medipol Başakşehir 
- Deplasmanın en iyisi Başakşehir
- Trabzonspor evinde lider
- Galatasaray ve Trabzonspor evinde boş geçmiyor
- Mbaye Diagne\'den rakip savunmalara gözdağı
- Asist kralı Quaresma
- Süper Lig\'in en tecrübelisi Emre Belözoğlu
- Isaac Sackey en çok kart gören futbolcu

*3 büyüklerin en golcüsü Eren Derdiyok!
- Beşiktaş\'ın en golcüsü Mustafa Pektemek
- Fenerbahçe\'de en skorer Ayew 

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak. Ayrıca disiplin sevklerinin de açıklanması bekleniyor.

ANTALYASPOR
11.00 Teknik direktör Bülent Korkmaz basın toplantısında konuşacak.

VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
14.00 Eczacıbaşı Vitra - Aydın B.Şehir Bld.
18.00 Karayolları - Beşiktaş    
18.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Nilüfer Bld.
19.30 Türk Hava Yolları - Galatasaray HDI Sigorta

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