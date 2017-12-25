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Spor

25 Aralık Pazartesi Spor Gündemi

İLK YARIYI GERİDE TAMAMLAYAN TAKIMLAR ŞAMPİYONLUKTA DAHA İDDİALI 23 sezonda 13 kez şampiyon olan takımlar ilk yarıyı 2'nci veya 3'üncü bitirerek şampiyon olmuş

25 Aralık 2017 12:39

İLK YARIYI GERİDE TAMAMLAYAN TAKIMLAR ŞAMPİYONLUKTA DAHA İDDİALI
23 sezonda 13 kez şampiyon olan takımlar ilk yarıyı 2\'nci veya 3\'üncü bitirerek şampiyon olmuş.

SÜPER LİG
20:00 Osmanlıspor - Teleset Mobilya Akhisarspor

BEŞİKTAŞ
14:00 Siyah-beyazlı kulüp, sponsorluk anlaşması imzalayacak.
16:00 Dün izinli olan Siyah-beyazlılar, Osmanlıspor ile oynanacak kupa maçının hazırlıklarına başlanacak.

GALATASARAY
Sarı-Kırmızılı takımda yüzler gülüyor. Fatih Terim yönetimindeki ilk maçında Göztepe\'yi 3 - 1 mağlup eden Sarı-kırmızılılar, kupada oynanacak Bucaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

FENERBAHÇE
Dünü izinli geçiren Sarı-lacivertliler, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
19:00 Anadolu Efes - Banvit

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