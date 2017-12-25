25 Aralık Pazartesi Spor Gündemi

İLK YARIYI GERİDE TAMAMLAYAN TAKIMLAR ŞAMPİYONLUKTA DAHA İDDİALI

23 sezonda 13 kez şampiyon olan takımlar ilk yarıyı 2\'nci veya 3\'üncü bitirerek şampiyon olmuş.

SÜPER LİG

20:00 Osmanlıspor - Teleset Mobilya Akhisarspor

BEŞİKTAŞ

14:00 Siyah-beyazlı kulüp, sponsorluk anlaşması imzalayacak.

16:00 Dün izinli olan Siyah-beyazlılar, Osmanlıspor ile oynanacak kupa maçının hazırlıklarına başlanacak.

GALATASARAY

Sarı-Kırmızılı takımda yüzler gülüyor. Fatih Terim yönetimindeki ilk maçında Göztepe\'yi 3 - 1 mağlup eden Sarı-kırmızılılar, kupada oynanacak Bucaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

FENERBAHÇE

Dünü izinli geçiren Sarı-lacivertliler, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ

19:00 Anadolu Efes - Banvit