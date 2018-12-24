25 ARALIK KUMPAS DAVASI'NDA KARAR AÇIKLANDI

*Mahkeme heyeti, 10 sanığı \"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA)

FETÖ/PDY\'nin takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla yargılanan eski Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı\'nın da aralarında bulunduğu 13\'ü tutuklu 71 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, 10 sanığı \"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesinin karşısındaki duruşma salonunda yapılan karar duruşmasına 13 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar beraatlerini talep etti. Son sözlerin alınmasının ardından duruşmaya ara verildi.

10 SANIK AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yakup Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu, Mahir Çakallı, Arif İbiş, Mustafa Demirhan, Mehmet Habib Kunt, İbrahim Şener, Mehmet Fatih Yiğit ve Mehmet Akif Üner\'in \"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

6 FİRARİ SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme heyeti, firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Hüseyin Korkmaz, eski Emniyet Müdürü Hamza Tosun, Sinan Dursun, Engin Filiz ve Sinan Sağyalavaç\'ın dosyasının ayrılmasına karar verdi. Bazı sanıkları da \"Silahlı terör örgütüne üye olma\", \"Özel hayatın gizliliği\" ve \"Usulsüz dinlenme\" suçlarından değişik oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı.

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