25 Aralık fezlekesinden: Aralarında TÜRGEV'in de olduğu vakıflardan 300 milyon dolarlık askeri arazi pazarlığı

Kapatılan 25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturması ek klasörlerinde yer alan yasal dinleme kayıtları, İstanbul’un ormanlarının soruşturma şüphelilerinin bir pazarlığını ortaya çıkardı. Soruşturma şüphelileri Cengiz Aktürk ve Abdulkerim Çay arasında geçen telefon görüşmesinin konusu, Tuzla’da yer alan bir alışveriş merkezinin hemen karşısındaki 300 hektarlık (yaklaşık 300 milyon dolarlık arazi) askeriyeye ait ormanlık alan.

Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre konuşmada, Tuzla’da yer alan ormanlık araziye Ali Dirik isimli kişinin İmam Hatipler Derneği olarak talip olmasını kabul etmeyen Çay ve Aktürk, Dirik’in “kolpacı” olduğunu, araziye mutlaka kendilerinin talip olması gerektiğini söylüyorlar. Ancak Çay ve Aktürk ormanlık alana TÜRGEV adına mı, İlim Yayma Cemiyeti adına mı yoksa Kartal İmam Hatip Mezunları adına mı başvuracaklarına bir türlü karar veremiyorlar. Cengiz Aktürk’ün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da gizli ortağı olduğu iddia edilen Bosphorus 360 şirketinin adını anarak “Ya biz 360 olarak olmaz şimdi” demesi de dikkat çekiyor.

Telefon görüşmesi, Bosphorus 360’ın ortaklarından olduğu iddia edilen Cengiz Aktürk ve Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansından Kalkınma Ajanslarıyla İşbirliği Daire Başkanı Abdülkerim Çay arasında 29 Mayıs 2013’te 16.38’de geçiyor. 6 dakika 37 saniye süren görüşme boyunca, Tuzla’da TSK’nin kullanımında olan 300 hektarlık ormanlık alana hangi vakıf veya dernek adına başvurmaları tartışılıyor. Geçen yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı, askeri alanların şehir dışına taşınması için çalışma başlatmıştı. Hazine’ye ait olan ve yıllardır TSK’nin kullandığı ormanlık alanların da bu kapsamda yapılaşmaya açılması gündeme gelmişti.

Cumhuriyet'te yer alan haber şöyle:

Kim bu Ali Dirik?

Konuşmalara göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda danışmanlık yaptığı iddia edilen Ali Dirikadlı kişi, Orman Bölge Müdürlüğü’ne “Başbakanımızın kesin talimatı var” diyerek Viaportalışveriş merkezinin karşısındaki 300 hektarlık orman arazisinin İmam Hatipler Derneği olarak kendisine tahsis edilmesini istiyor. Tapelere göre Ali Dirik, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben yazdığı dilekçeyi Başbakanlığa veriyor. Dirik ardından bu dilekçeyle Orman Bölge Müdürlüğü’ne gidiyor ancak konuşmalara göre dilekçenin altındaki arazinin tahsis edilmesi istenen kurum Amasyalılar Vakfı olarak değiştiriliyor. Çay ve Aktürk, konuşmada, bu durumun bir oyun olduğunu, Dirik’in burayı mesire olarak kiraladıktan sonra “her şey” yapacağını belirtiyor.

‘Veriyorsa bize versin’

Ormanlık alanın ilçede değerli olduğunu belirten Çay, “Abi veriyorsa bize versin yani” diyerek ormanlık alanla ilk talebini ortaya koyuyor. Çay, ardından durumun Başbakan’ın iznine tabi olup olmadığını soruyor. Aktürk, araziye talip olan diğer kişilerin askeriyeden bazı astsubaylara rüşvet verebileceğini kaydederek, Dirik’in araştırılması ve gerekirse Orman Bölge Müdürü ile konuşulması gerektiğini söylüyor. Çay, Aktürk’e “Biz talip olalım oraya” diyerek ikinci kez isteğini belirtiyor, Aktürk de, “Ne olarak TÜRGEV olarak” diyor. Mesire yeri olarak talip olmalarını belirten Çay’a Aktürk’ün yanıtı ise“Ya biz 360 olarak olmaz şimdi” oluyor. Bunun üzerine Aktürk, İlim Yayma Cemiyeti olarak başvurma fikrini dile getiriyor, Çay da karşılık olarak, Kartal’daki İmam Hatip Mezunları Mensupları Derneği olarak başvurma teklifini getiriyor.

Tahsis henüz gerçekleşmedi

Konuyla ilgili konuşmak istediğimiz Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği yetkilisi Mükerrem Altuntaş, iddiaya ilişkin, “Böyle bir durum yok. Bu uydurmalar ahlaklı bir durum değil. Olmayan şeylerin söylenmesi doğru değil. Daha fazla konuşmayacağım. Telefonu kapatıyorum” diyerek sorularımızı geçiştirdi. Amasyalılar Vakfı yetkilileri ise sorularımızı yönetim kurulu üyeleri tatilde olduğu gerekçesiyle yanıtlamadı. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nden edindiğimiz bilgiye göre ise söz konusu arazinin tahsisi henüz gerçekleştirilmedi. Ancak tahsis için kimlerin talepte bulunduğu konusunda bilgi verilmedi.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Yönetim Kurulu’nda ise şu isimler yer alıyor:

Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Bayraktutar, Genel Sekreter - Organizasyon ve Tanıtım Komitesi Başkanı Ömer Faruk Sarımermer, Kariyer Komisyonu Başkanı Ebubekir Akgül, Lise Komisyonu Başkanı Ertuğrul Aktan, İmam-Hatip Komisyonu BaşkanıSalih Eğridere, İmam-Hatip Komisyonu Üyeleri Meryem Alanoğlu ile Esra Kılavuz Eser, Kariyer Komisyonu Üyesi Yasemin Darbaz Karaca ve Kaynak Geliştirme Komisyonu Üyesi A. Burak Dağlıoğlu

Yönetim kurulunda tanıdık isim

Konuşma kaydında ismi geçen İlim Yayma Cemiyeti’nin yönetim kurulunda ise tanıdık bir isim göze çarpıyor. Cemiyetin Başkanı Yusuf Tülün. Yönetim kurulu asil üyeleri arasında ise 25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturması şüphelilerinden Fatih Saraç göze çarpıyor. 15 kişilik yönetim kurulu asil üyelerinin isimleri ise şöyle:

Yusuf Tülün, Fatih Saraç, İsrafil Kışla, İsmail Gerçek, Sami Erdem, Akif Gürdoğan, Hızır Tutan, Sıddık Eraslan, Ahmet Samet Yapar, Akif Çolak, Erdoğan Çakır, Hızır Murat Köse, İbrahim Solmaz, Osman Kaan ve Zeynep Önal

Metrekaresi 100 dolar

Emlakçiler, Tuzla’daki söz konusu arazinin çok değerli olduğunu metrakare fiyatının 100 doları bulacağını belirttiler. Kiraya verilmesi durumunda ise metrekarenin 10 dolar olacağını kaydettiler.