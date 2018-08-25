25 Ağustos Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
19.15 MKE Ankaragücü - Trabzonspor
21.45 Göztepe - Fenerbahçe
21.45 Kayserispor - Evkur Yeni Malatyaspor
SPOR TOTO 1\'İNCİ LİG
19.15 Giresunspor - Tetiş Yapı Elazığspor
19.15 İstanbulspor - Altay
21.45 Denizlispor - Hatayspor
21.45 Gazişehir Gaziantep - Adana Demirspor
BEŞİKTAŞ
19.00 Siyah beyazlı ekip, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Yeni transfer Loris Karius, İstanbul\'a gelecek.
GALATASARAY
18.30 Sarı kırmızılı takım, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
BASKETBOL
- Kadınlar Hazırlık -
19.00 Türkiye - Rusya (Sinan Erdem)