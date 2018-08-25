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Spor

25 Ağustos Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 19

25 Ağustos 2018 12:36

SPOR TOTO SÜPER LİG
19.15 MKE Ankaragücü - Trabzonspor
21.45 Göztepe - Fenerbahçe
21.45 Kayserispor - Evkur Yeni Malatyaspor

SPOR TOTO 1\'İNCİ LİG
19.15 Giresunspor - Tetiş Yapı Elazığspor  
19.15 İstanbulspor - Altay  
21.45 Denizlispor - Hatayspor  
21.45 Gazişehir Gaziantep - Adana Demirspor

BEŞİKTAŞ
19.00 Siyah beyazlı ekip, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Yeni transfer Loris Karius, İstanbul\'a gelecek.

GALATASARAY
18.30 Sarı kırmızılı takım, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BASKETBOL
 - Kadınlar Hazırlık -
19.00 Türkiye - Rusya (Sinan Erdem)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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