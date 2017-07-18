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Kültür-Sanat

24'üncü İstanbul Caz Festivali'nden özel etkinlik

Caz sanatçısı Basel Rajoub, Sirojiddin Juraev ve Suriyeli Kadınlar Korosu ile bir araya geliyor

18 Temmuz 2017 17:44

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Garanti Bankası’nın sponsorluğunda düzenlenen 24. İstanbul Caz Festivali, 21 Temmuz Cuma akşamı Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras’ta müziğin birleştirici gücünün bir kez daha hissedileceği, özel bir konsere imza atacak. Basel Rajoub's Soriana Project, Sirojiddin Juraev ve Suriyeli Kadınlar Korosu ile bir araya gelecek.

Festivalin kapanışını yapacak ve saat 21.00’de başlayacak konserde festivaldeki ilk konserini önceki gece gerçekleştiren Basel Rajoub’un Soriana ekibinin yanı sıra Sirojiddin Juraev ile İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV) Suriyeli Mültecilere Destek Ofisi bünyesinde kurulan ve Türkiye’ye göç etmiş Suriyeli kadınların oluşturduğu Suriyeli Kadınlar Korosu da konuk olacak. 

Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı’nın katkılarıyla gerçekleştirilecek etkinlikte hem sahnedeki sanatçılar hem de izleyiciler çok renkli, çoksesli bir kültürel mozaik oluşturacak.

ETİKETLER

24üncü İstanbul Caz FestivaliBasel RajoubSirojiddin JuraevSuriyeli Kadınlar Korosu

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