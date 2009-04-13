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24.5 yıl bizi korkutmadı

Serdar Seki uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan kardeşi Deniz Seki hakkındaki hapis istemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

13 Nisan 2009 03:00

Serdar Seki önceki ay uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan kardeşi Deniz Seki hakkında 8.5 yıldan 24.5 yıla kadar hapsi istenen iddianameyle ilgili açıklamalarda bulundu.






Serdar Seki savcının iddianameyi bu kadar kısa sürede hazırlamasının kendileri için iyi bir haber olduğunu söyledi. Ablasının yargı sürecinin tutuksuz devam etmesi için itiraz ettiklerini belirten Seki, “Bizim için savcının iddianameyi bu kadar kısa sürede hazırlaması iyi haber... Böylece bizim itiraz başvurumuz da sonuca bağlanacak. Savcının 24.5 yıl istemesi bizi korkutmadı. Savcılar her zaman cezanın en üst hapis cezasına göre verilmesini ister” dedi.

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