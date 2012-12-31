242 milyon liralık ikramiye sahiplerini bugün buluyor

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 45 milyon liralık büyük ikramiye ile diğer ikramiyeler bugün sahiplerini buluyor.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yılbaşı özel çekilişi bugün saat 13.00'de önce küçük ikramiyeler için dönmeye başlayacak.

İdarenin Kızılay'daki Genel Müdürlük Binası ile Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda yapılacak bu çekilişler saat 19.00'a kadar sürecek.

Saat 22.00'den itibaren çekilişler Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'ndan devam edecek.

1 milyon lira, 2 milyon lira ve 5 milyon liralık ikramiyeler saat 22.00-22.30 sularında amortiler ile 45 milyon lira tutarındaki büyük ikramiyenin çekilişleri ise saat 23.30-24.00 arasında yapılacak.

Özel çekilişte, 45 milyon liralık büyük ikramiye, satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek.



İsteyen televizyon canlı olarak verebilecek



Milli Piyango İdaresi çekilişlerin canlı olarak yayınlanması için bu sene TRT ile anlaşma yapmadı. Bu nedenle isteyen basın-yayın organı çekilişlerin yapıldığı salonlardan ses ve görüntü alabilecek, canlı yayın yapabilecek.



3 milyon 50 bin 182 adet ikramiye dağıtılacak



Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişinde 5 adet 500 bin lira, 10 adet 200 bin lira, 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 2 bin lira ve 300 adet de bin lira verecek.

Öte yandan İdare, 400 adet 500 lira, bin adet 350 lira, 8 bin adet 250 lira, 40 bin adet 150 lira, 200 bin adet 120 lira, 800 bin adet 80 lira verecek.

Umudunu piyangoya bağlayanların 2 milyonu, yılbaşı gecesi amorti ile yetinecek. 45 milyon liralık büyük ikramiyeyi kıl payı kaçıran 63 kişiye de teselli ikramiyesi olarak 45 bin lira ödenecek.

Böylece yılbaşı özel çekilişinde 3 milyon 50 bin 182 adet ikramiye dağıtılacak. Toplam ikramiye tutarı da 242 milyon 85 bin lira olacak.

Yılbaşı özel çekilişinde biletlerin tümünün satılmaması durumunda, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesinin tam bilete çıkması halinde bu, Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi olacak.



Talih kuşu esas devlete konacak



Yılbaşı özel çekilişinde vatandaş 242 milyon 85 bin lira, devlet ise 102,4 milyon lira kazanacak. 400 milyon liralık biletin tümünün satılması halinde ise Hazine'nin kasasına 102 milyon 422 bin 666 lira girecek.

Bunun 60 milyon 592 bin 820 liralık bölümünü KDV geliri meydana getirecek. KDV çıktıktan sonra brüt satış tutarına uygulanan Şans Oyunları vergisinden de Hazine'ye 33 milyon 940 bin 718 lira verilecek.

Savunma Sanayi Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu, SHÇEK, Olimpiyat Oyunları Düzenleme Kurumu gibi kuruluşlara da kamu payı adı altında 7 milyon 889 bin 128 lira verilecek. Böylece vergilerle birlikte 400 milyon liralık hasılatın 102 milyon 422 bin 666 lirasını devlete aktarılan kaynaklar oluşturacak.



Bayiler 51 milyon liralık hasılat elde edecek



Piyangonun yılbaşı çekilişi, bayileri de zengin edecek. Piyango satışı karşılığında yüzde 15'lik satış komisyonu alan bayiler, tüm biletlerin satılması durumunda İdareden 46 milyon 139 bin 715 lira satış komisyonu alacak.

İdare adına ikramiye ödemesi karşılığında da bayilere 3 milyon 520 bin lira dolayında ikramiye ödeme primi ödenecek. Başbayi aracılık komisyonları da yaklaşık 1 milyon 732 bin 619 lira tutacak. Bu durumda yılbaşı biletleri bayilere ve başbayilere de 51 milyon 392 bin 334 lira dolayında hasılat sağlamış olacak.

Bu arada Milli Piyango da büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali normal çekilişlerde 600 binde bir olurken, bu oran yılbaşı çekilişlerinde 10 milyonda bir olarak hesaplanıyor.



En şanslı il İstanbul



Son 20 yılda yılbaşı özel çekilişlerinde en şanslı ili, en fazla biletin de satıldığı İstanbul oldu.

Şanslı il sıralamasında İstanbul'u Ankara, Adana, Mersin ve İzmir izliyor. Antalya, Eskişehir ve Tarsus, Burdur, Hayrabolu, Kadirli, Bursa, Trabzon, Manisa, Turhal, Batman, Aydın, Van, Sakarya, Çorlu, Denizli, Gaziantep, Isparta ve Lefkoşa de şanslı iller arasında sıralanıyor.

Son 20 yıllık dönemdeki yılbaşı çekilişlerinde büyük ikramiye, en fazla çeyrek bilete isabet etti.



İkramiye tablosu



Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak ikramiyeler şöyle:

İkramiye Adedi

(TL) İkramiye Miktarı 1 45.000.000 1 5.000.000 1 2.000.000 1 1.000.000 5 500.000 10 200.000 20 100.000 30 50.000 50 10.000 100 5.000 200 2.000 300 1.000 400 500 1.000 350 8.000 250 40.000 150 200.000 120 800.000 80 2.000.000 40 63 teselli ikramiyesi 45.000 3.050.182 242.085.000



