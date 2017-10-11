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241 bin 500 lira değerinde, gümrük kaçağı 768 kol saati ele geçirildi

Cengiz YALÇIN/ATKARACALAR (Çankırı), (DHA) - ÇANKIRI'da jandarmanın yol kontrolü sırasında gümrük kaçağı olduğu belirlenen piyasa değeri 241 bin 500 lira olan değişik markalarda 768 kol saati ile 400 masa saati ele geçirildi

11 Ekim 2017 20:14

Cengiz YALÇIN/ATKARACALAR (Çankırı), (DHA) - ÇANKIRI\'da jandarmanın yol kontrolü sırasında gümrük kaçağı olduğu belirlenen piyasa değeri 241 bin 500 lira olan değişik markalarda 768 kol saati ile 400 masa saati ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atkaracalar İlçesi D-100 karayolunda yaptığı yol kontrolleri sırasında İstanbul\'a gittiği belirlenen bir aracı durdurup, arama yaptı. Aramada, koliler arasına gizlenmiş, piyasa değeri 241 bin 500 lira olan değişik markalarda 768 kol saati ile 400 masa saati ele geçirildi.
Gümrük kaçağı olduğu tespit edilen saatlere el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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