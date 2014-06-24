24.06.2014 - Alman basınından özetler



Frankfurter Rundschau gazetesi, Irak'taki mevcut durumu Irak Başbakanı Nuri El Maliki açısından değerlendiren bir yoruma yer veriyor. Yorum şöyle;

"Irak için Maliki olmadan durum daha kolay olurdu. Bunu Washington'da böyle görüyor. Ne var ki Şii hükümet başkanı Maliki'nin, görevden çekileceğine dair görünürde hiçbir işaret yok. ABD Dışişleri Bakanı Kerry de bunu talep etmiyor zira elinde Maliki'yi harekete geçirecek bir şey bulunmuyor. ABD Dışişleri Bakanı'nın rolü bir bakıma, kurbağaya derenin kurutulmasında bir sorun görüp görmediğini soracak bir peyzaj mimarından ibaret. Bu durum da Kerry'nin Bağdat ziyaretini diplomatik bir görev için imkânsız hale getiriyor. IŞİD'in ilerleyişini durdurmak için daha fazla Amerikan askeri yardımı çağrıları artacağa benziyor..."

Nürnberger Zeitung gazetesi de Irak Başbakanı Maliki'nin politikalarını değerlendiriyor, Irak'ta olası bir bölünme durumunda kurulacak bölgelere dair bir de yorumda bulunuyor;

"Üç yıl önce Şii hükümet başkanı Nuri El Maliki, ülke içinde sevilmeyen Amerikan askerlerinin tez elden ülkeden çıkmasını istiyordu. Şimdi, işgal gücünden yalvarırcasına ülkede koşar adımlarla ilerleyen IŞİD'e karşı silah yardımı istiyor. Öte yandan dün Bağdat'ı sürpriz şekilde ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Iraklıların diledikleri şekilde yardım taleplerini yerine getiremeyecek. Maliki görev süresi boyunca sadece Sünni ve Kürtleri değil aynı zamanda kendi çevresindeki bazı Şiileri de kendine düşman etmeyi başardı. Bunun ucundan dönülemez sonucu da ülkede ayrılmış bir Kürdistan ve hâlihazırda oluşmaya başlayan bir Sünnitistan. Hatta kimi gözlemciler, Irak'ın dört bölgeye bölüneceğini tahmin ediyor; güneyde bir Şii ve kuzeybatıda bir Alevi bölgesi..."

Straubinger Zeitung gazetesi ise sıkça gündeme getirildiği gibi Irak'taki mevcut durumda ABD'nin de payı olduğuna dair bir değerlendirme yapıyor. Yorum şöyle;

"Irak'ın içinde bulunduğu durumda, Washington suçsuz değil. Yedi yıl boyunca Irak'ı, Nuri El Maliki'ye hibe ettiler. Obama, IŞİD' karşı birliklerle savaş başlatmak adına, askeri müdahaleden kaçınma politikasından vazgeçerse, bölgedeki durum daha da ağır bir hal alacak. Bu ayrıca, dış politikada vaadini yerine getiremeyen Obama için iç politikada bir takım sıkıntılara yol açacak. Obama, aceleci şekilde askerleri geri çekmesiyle kendisini ve Irak'ı büyük bir sıkıntıya soktu. Bu durum karşısında o ve şef diplomatı Kerry, korkutucu ve çaresiz bir izlenim yaratıyor."

Kahire'deki bir mahkeme El Cezire'nin üç muhabirini yedişer yıl hapse mahkûm etti. Gıyabında yargılanan diğer dokuz medya mensubu da, Mısır'da terör örgütü ilan edilip yasaklanan Müslüman Kardeşleri destekledikleri gerekçesiyle onar yıl hapse mahkûm edildi, iki sanık ise beraat etti. Konu Alman basınında da yer buldu. Landeszeitung gazetesi, Mısır'da son dönem olanlarla ülkenin yeniden Arap Baharı öncesine döndüğü yorumunu yapıyor;

"Yüzlerce Müslüman Kardeşler üyesine keyfi ölüm cezası ve tek suçları beğenilmeyen haberler yapmak olan gazetecilere karşı yüksek hapis cezaları... Mısır yeniden ilk olduğu yerde, Arap Baharı öncesindeki gibi keyfe keder uygulamaların yapıldığı polis devleti konumunda bulunuyor. İktidardaki cunta Mısırlılara güvenlik ve ilerleme vaat ediyor. Bu şüphesiz birçok Mısırlının altına imza atabilecekleri bir hedef. Ancak aynı zamanda Kahire'nin sadece muhalifleri bitirmeyi denemesi durumunda başarısızlığa uğrayacak bir hedef. Müslüman Kardeşlerin dillendirdikleri toplumsal çelişkiler ve yoksulluk gerçek. Muhalif kafalar yok edildiklerinde, bunlar da yok olmayacaklar. Mısır yeni bir isyana doğru yol alıyor."