-240 KİLOLUK TURİSTE ÖZEL TABUT ANTALYA (A.A) - 03.09.2010 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yaparken hayatını kaybeden, 240 kilo ağırlığındaki İngiliz Kevin Traver Buckley (43), özel tabutla ülkesine gönderildi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan İngiliz Buckley, rahatsızlanınca kaldığı otelin görevlileri tarafından hastaneye kaldırdı. Fethiye Esnaf Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Buckley'in cenazesi, hastanede boy ve kilosuna uygun tabut bulunamayınca, Antalya Defin Cenaze hizmetlerinden yardım istendi. Cenaze aracıyla Fethiye'den Antalya'ya gönderilen Buckley'in cenazesi, özel yapılan 2 metre 10 santimetre uzunluğunda, 42 santimetre yüksekliğinde ve 70 santimetre genişliğindeki tabuta konuldu. Buckley'in cenazesi, güçlükle cenaze aracına konularak havalimanına, buradan da uçakla ülkesine gönderildi.