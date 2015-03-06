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24 yıldır hapisteki Serhat Tuğan'ın annesinin son umudu Twitter

Serhat Tuğan'ın ablası ve avukatı Rojbin Tuğan, kardeşinin adaletten umudunu kestiğini söylüyor

06 Mart 2015 09:35

16 yaşındayken demir parmaklıkla tanışan Serhat Tuğan, 24 yıldır hapishanede. Ailesi onun başkasının işlediği suçlar nedeniyle mahkûm edildiğini söylüyor. Yeniden yargılama için yaptıkları tüm girişimler ise sonuçsuz kaldı. Anne Semiha Tuğan son umudunu maviş kuş dediği Twitter’a bağladı.

Hakkâri’de PKK bildirisi dağıttığı için gördüğü işkenceler nedeniyle dağa giden Serhat Tuğan, demir parmaklıklarla 16 yaşındayken tanıştı. DGM’de müebbet hapse mahkûm oldu. 24 yıldır ‘içerde’. Yeniden yargılanması ve tahliye edilmesi için Twitter’da bir kampanya başlatıldı. Tuğan’ın ablası ve avukatı Rojbin Tuğan “Türk hukuk sisteminin hayatını kararttığı yüzlerce kişiden biri Serhat. Her şeye rağmen bu ülkenin vicdan sahibi insanlarına güveniyoruz, insanların kalplerindeki iyiliğe inanıyoruz. Sizleri, Serhat’ların duyulmayan seslerine, adalet arayışlarına kulak vermeye çağırıyoruz” diyor.

Cumhuriyet’ten Hilal Köse’nin haberine göre, Rojbin Tuğan “Çocukça eylemi yüzünden ağır işkencelere maruz kaldı, beraat etti. Sonrasında polis tacizi devam etti. Aynı şeyleri tekrar yaşama korkusuyla dağa gitti. Kısa süre sonra yakalandı” diyor.

Kardeşinin artık adaletten umudunu kestiğini dile getiriyor: “Biz ise bir mucize için yola çıktık. Hepimiz için, birbirimizin yüzüne utanmadan bakabilmemiz, suskunluğumuzun ağır yükünden kurtulabilmemiz için her şey mümkün...”

Tuğan’ın diğer avukatı Sennur Baybuğa’nın 2008’de yaptığı yeniden yargılanma başvurusu, gerekçesiz olarak reddedilmiş. Baybuğa, bir hafta boyunca Diyarbakır 1-2 No’lu DGM arşivinde onlarca dosya inceleyere, yeni delillere ulaştığını ancak mahkemenin araştırma gereği duymadığını anlatıyor.

Serhat, dağda mutfakta çalıştırılmış, silah verilmemiş. Silahlı çatışmaya girenler, pişmanlık yasasıyla 3,4 yıl yatıp çıktı. Serhat, Şervan kod adlı, komutan Tahir Oğras’ın dosyası yüzünden müebbete mahkum edildi. Dosyalarda Şervan komutana ait tip tanımı var. Dudak yarığı olduğu belirtilmiş. Serhat’ta herhangi bir dudak yarığı yok. ”

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