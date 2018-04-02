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24 yıl sonra terör nedeniyle terk ettikleri köylerine dönüyolar

Yaşar KAPLAN-Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ,(Hakkari)-(DHA)- HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesinin Derecik beldesine bağlı Balkaya Dağları eteklerinde bulunan Koçyiğit köyü ve Silo yaylası, 24 yıl aradan sonra yeniden şenleniyor

02 Nisan 2018 14:58

Yaşar KAPLAN-Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ,(Hakkari)-(DHA)- HAKKARİ\'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesinin Derecik beldesine bağlı Balkaya Dağları eteklerinde bulunan Koçyiğit köyü ve Silo yaylası, 24 yıl aradan sonra yeniden şenleniyor. Bölgenin teröristlerden temizlenmesinden sonra köylüler, eski topraklarına dönmeye karar verdi. Köylüler, belde merkezinden yürüyerek evlerin, yapıların tamamen yıkıldığı köylerine geldi. Dev Türk bayrağı açıp, terör örgütüne tepki gösteren köylüler, bölgeye yeniden yerleşeceklerini söyledi. 
Terör saldırıları artınca Türkiye ile Irak arasında bulunan Balkaya Dağları\'nın eteklerinde bulunan 120 haneli Koçyiğit köyü de 1994 yılında boşaltıldı. Evlerini, yaylalarını terk eden köylüler, 14 kilometre uzaklıkta bulunan Derecik Beldesi\'ne yerleşti. Aradan geçen zaman içerisinde Koçyiğit köyü ve Silo yaylası terörle mücadelenin en yoğun yaşandığı bölgelerden biri oldu. Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı koordinesinde, güvenlik güçlerinin  PKK\'nın Kuzey Irak topraklarındaki Hakurk kampı ve çevresine düzenlediği hava destekli operasyonlarla terör örgütü PKK\'ya büyük darbeler vuruldu. Son yıllarda yürütülen temizlik operasyonlarıyla da bölge teröristlerden tamamen temizlendi. Bu süre içerisinde güvenlik bölgesi ilan edilen bölgelerde yavaş yavaş, halka açıldı. 
Halka açılan bölgelerden birisi de Koçyiğit köyü ile yanında bulunan Silo yaylası oldu. Bu karar bölge halkını mutlu ederken, Derecik Beldesi Belediyesi, 24 yıldır yasaklı olan Koçyiğit köyü için bir program düzenledi. Yıllardır Derecik merkezde yaşayan ve köylerine hasret kalan köylüler, köye yürümek üzere belediye binası önünde toplandı. Aralarında Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Derecik Beldesi Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya\'nın da bulunduğu köylüler dev Türk bayrağı açarak 14 kilometre uzaklıkta bulunan Koçyiğit köyüne doğru yürüdü. Köylüler yürüyüş boyunca da \"Kahrolsun PKK\" , \"Şehitler ölmez, vatan bölünmez\" sloganları attı. 
Yürüyüş yapan kalabalık, köyün yakınında bulunan Silo Yaylası\'nda mola verdi. Burada vatandaşlara Derecik Belediyesi tarafından yemek ikram edildi. Ardından da aradan geçen yıllar içerisinde evleri tamamen yıkılan köylerine gelen vatandaşlar, hasret giderip halay çekti. Köylerine gelmekten büyük mutluluk duyduklarını anlatan Derecik Merkez Muhtarı Üzeyir Atilla, bundan sonra sık sık köylerine geleceklerini, hatta evlerini yeniden inşa edip, yaylalarını kullanacaklarını söyledi. 
PKK\'lı teröristlerden dolayı köylerini terk ettiğini anlatan Emine Tekin ise, göç ettikten sonra hayvanlarını satmak zorunda kaldıklarını belirterek, \"Evlerimizi , bağ ve bahçelerimizi bırakmak zorunda kaldık. Elimizde bir şey kalmadı. Doğup büyüdüğümüz bu güzel köyü, terk etmek zorunda kaldık. Köyümüze hasret kalmıştık.Devletimizin ve güvenlik güçlerimizin kararlı terörle mücadelesi sayesinde, 24 yıl sonra köyümüze geri dönme sevincini yaşıyoruz. Bundan sonra sık sık köyümüze geleceğiz. Hatta yazın gelip burada konaklanacağız\" diye konuştu.

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