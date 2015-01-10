24 yıl hiç çalışmadan maaş aldı

Hindistan Kent Gelişimi Bakanlığı memuru A.K. Verma, 1990 yılından beri sürekli olarak hasta raporu aldı. 2007 yılında amirlerinin yeniden işe dön çağrısına hep hastalık raporuyla yanıt veren memurun işine son verme işlemleri başlatıldı. Bundan da sonuç alınmayınca olaya bizzat el koyan bakan M. Venkaiaj Naidu memurun işine son verdi.

Hintli devlet görevlisi sürekli işe geç gelme, uzun öğle paydosu yapma ve iş saatlerinde aralarında golf oynama etkinlikleriyle tanınıyor.

Focus dergisinin haberine göre, Hong Konglu bir danışmanlık firması yaptığı araştırmada, Hint bürokrasisinin Asya ülkeleri arasında en kötüsü olduğunu saptadı. Hint Başbakanı Narendra Modi’nin seçimi kazandıktan sonra Neudelhi’ye taşındığında, resmidairelerin koridorlarında gördüklerinden şok olduğu belirtildi. Modi, koltuğa oturduğu Mayıs 2014’den beri sürekli olarak resmi dairelere ansızın baskınlar yapıyor.