24. Uluslararası Ankara Caz Festivali, HvKK Cazın Kartalları Orkestrası performansı ile bu akşam başlıyor

Dünyanın ilk çevrimiçi caz festivali 24. Uluslararası Ankara Caz Festivali bu akşam başlıyor. İlk konseri 30 Nisan (bu akşam) Dünya Caz Günü’nde saat 21.00'da yapılacak olan festival, HvKK Cazın Kartalları Orkestrası (International Jazz Day Concert: Turkish Airforce Command Big Band) ile başlıyor. Konser, Jazz Society of Turkey - Caz Derneği'nin YouTube kanalı üzerinden izlenebilecek.

24. Uluslararası Ankara Caz Festivali, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında "online" gerçekleşecek.

30 Nisan-10 Mayıs tarihlerinde yapılacak festivalin programı şöyle: