24. Uluslararası Adana Film Festivali’nin büyük ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 24.’sü düzenlenen ‘Uluslararası Adana Film Festivali’nde ‘En İyi Film Ödülü’nü Onur Ünlü’nün yönetmenliğini yaptığı ‘Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yoktur’ filmi aldı.

Adana Film Festivali’nin ‘Büyük ödül töreni’, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla düzenlendi. Ödül töreni, ünlü sanatçıların kırmızı halıdan geçerek tören alanına gelmesiyle başladı. Kırmızı halı seremonisi ile başlayan ödül töreninde, ünlü sanatçılar şıklıkları ile göz kamaştırdı.



Sunuculuğunu Ayşe Arman ve Meltem Cumbul’un yaptığı gecede, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, gösterilen ilgiye teşekkür ederek, “Adana, sinema, edebiyat ve kültürel hayata çok büyük katkılar sundu. Festival hiçbir ayrışmaya izin vermedi. Sanata hizmet, sanatçıya hürmet ilkesiyle hareket ettik. Cumhuriyetimizin kurucusunun da istediği gibi sanatın ve sanatçının hak ettiği yere gelmesi için çalıştık” diye konuştu.



Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda verilen ödüller ise şöyle:



En İyi Film: Onur Ünlü (Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yoktur)



Yılmaz Güney Ödülü: Onur Saylak (Daha)



Adana İzleyici Ödülü: Onur Saylak (Daha)



En İyi Yönetmen: Onur Ünlü (Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok)



En İyi Senaryo: Barış Bıçakçı- Pelin Esmer (İşe Yarar Bir Şey)



En İyi Kadın Oyuncu: Başak Köklükaya (İşe Yarar Bir Şey)



En İyi Erkek Oyuncu: Fatih Artman (Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok)



En İyi Müzik: Mustafa Biber (Buğday)



En İyi Görüntü Yönetmeni: Gökhan Tiryaki (İşe Yarar Bir Şey)



En İyi Sanat Yönetmeni: Naz Eraydağ (Buğday)



En İyi Kurgu: Ayris Alptekin (Kar)



Yardımcı Rolde En İyi Kadın: Hare Sürel (Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok)



Yardımcı Rolde En İyi Erkek: Ahmet Varlı (Taş)



Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu: Hazar Ergüçlü (Kar)



Jüri Özel Ödülü: Emre Yeksan (Körfez)



Umut Veren Genç Erkek Oyuncu: Hayat Van Eck (Daha) -Halil Bahadır (Kar)



Film - Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Semih Kaplanoğlu (Buğday)



Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) En İyi Film: Onur Saylak (Daha)