24. Uluslararası Adana Film Festivali 25 Eylül'de başlıyor

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen 24. Uluslararası Adana Film Festivali yeni ve zengin içeriğiyle, sinema sanatına katkı sağlamak üzere, 25 Eylül-1 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleşecek.

Uluslararası Adana Film Festivali’yle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek üzere düzenlenen basın toplantısı kentteki bir otelde gerçekleştirildi.



Toplantıda konuşan Başkan Sözlü, Vizyon Sahibi Yönetmen Ödülünün Nijerya asıllı Amerikalı Andrew Dosunmu’ya verileceğini açıkladı.



Ünlü edebiyatçı Yaşar Kemal'in hayatını konu alan Yaşar Kemal Efsanesi isimli belgesel filmin de ilk kez seyirciyle buluşacağını aktaran Başkan Sözlü, onur ödüllerinin ise Temel Gürsu, Hümeyra, Sami Şekeroğlu, Şemsi Ünkaya ve Arif Keskiner'e verileceğini kaydetti.

Festivalle ilişkin haber ve eleştirilerde 'siyasi kaygı' gözetilmemesi konusunda basın mensuplarından da istekte bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, “Görevi üstlendiğimiz dönemden bu zamana Adana Film Festivali'ne, Adana'da her türlü kültür ve sanat organizasyonlarına hizmet edip katkı koyarken, Adanalılara bu alanda hizmet sunmaya çalışırken siyasi kaygılardan uzak kaldık. Samimi değerlendirmelerinizden hiçbir endişemiz olmaz ama ön yargılı, siyasi değerlendirmelere lütfen bu konuda fırsat vermeyelim. Adana Film Festivali'ni tüm Adanalı sanatseverlerin emeğinin bir yansıması olarak ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin de Adanalıların temsilcisi olarak bunu gerçekleştirdiğini düşünerek bu konuda kısır çekişmelerle sanat alanındaki kazanımlarımızın önüne geçecek bir değerlendirmeye fırsat vermeyin” dedi.



24. Uluslararası Adana Film Festivali’nde 5 ana kategoride Altın Koza Ödülleri dağıtılacak. Festivalde yeni yarışma kategorileri yer alacak, var olanların kapsamı genişletilecek. Geleneğini koruyarak Türk Sineması’na yıllardır en büyük katkıyı koyan Ulusal Uzun Metraj Yarışması, bu yıl da ülke sinemasının ayakta kalması ve uluslararası alanda rekabet gücünün artması için önemi korunarak hayata geçirilecek. Festival boyunca 4 sinemaya ait 9 salonda film gösterimleri gerçekleştirilecek. Adanalılar bu filmleri ücretsiz izleyebilecek. Yarışma kapsamındaki bazı ulusal kategoriler, uluslararası kimlik kazanırken, portföye eklenen yeni kategoriler de Adana Film Festivali’ni, dünya genelinde bilinen bir sinema organizasyonu haline getirmeye yönelik özellikler taşıyor. 5 ana kategoride Altın Koza Ödülleri’nin dağıtılacağı festivalin uluslararası bölümleri bu yıl en az ulusal yarışmalar kadar ilgi görecek, sinema dünyasının dikkatini çekecek.



Adana Film Festivali’nde Fatih Akın’ın In The Fade, Lucrecia Martel'in yıllardır beklenen son filmi Zama, F.J. Ossang'ın zaman-mekan ilişkisinin gerçekliğini yok ettiği filmi 9 Doigts/9 Parmak, Oscarlı Sofia Coppola’ya Cannes 2017’de En İyi Yönetmen Ödülü kazandıran The Beguiled, Aydın Orak’ın Yaşar Kemal Efsanesi, Lynne Ramsay’nin ödüllü filmi “You Were Never Really Here ve Stephan Frears’ın Victoria ve Abdül gibi, sinema sanatına damga vuran filmlerin Türkiye prömiyerleri yapılacak.

Festivalde ayrıca Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda yarışacak filmlerin tamamının Türkiye prömiyerleri Adana Film Festivali’nde gerçekleştirilecek. Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin filmleri de Akdeniz Ötesi Bölümünde buluşacak. Bu bölümde Filistin, İtalya, Fas ve Tunus’tan toplam dört film Türkiye prömiyerini yapacak.

Sinema ve kültür sanat kasabası



Sinema ve Kültür Sanat Kasabası’nın açılışı 25 Eylül 2017 Pazartesi günü yapılacak. Galeria yanında kurulacak Sinema ve Kültür Sanat Kasabası’nda; ÇÜ İletişim Fakültesi RD-TV-Sinema Bölümü atölye çalışmaları, dublör şovları, çeşitli üniversitelerin sinema bölümleri ve festival yapan şehirlerin katılımı, makyöz ve makyörlerin gösterileri, sokak gösterileri, sokakta film müziği dinletileri, dans ve canlı heykel gösterileri, paneller, söyleşiler konserler, Uluslararası Sinema Karikatürleri Sergisi, sanatın çeşitli dallarıyla ilgili sergiler yapılacak. Festival süresince kasabada her gün ünlü bir şarkıcı sahne alacak ve Adanalılara konser verecek.





Sevgi korteji





27 Eylül 2017 Çarşamba günü saat 17.30’da, sinema sanatçıların bulunduğu Sevgi Korteji Sheraton’dan hareket edecek, Adana Büyükşehir Belediyesi önünde karşılanacak, halk selamlanacak. Daha sonra 18.30’da Sinema ve Kültür Sanat Kasabası ziyaret edilecek. Ardından kasabada Türk Sineması’na Ömür Verenler Farkındalık Anıtı açılacak ve Sanat Ateşi Meşalesi yakılacak.



Festival kapsamında 29 Eylül Cuma günü Atatürk Caddesi’nde Yıldızlar Kaldırımı açılışı da gerçekleştirilecek. Bu kaldırımda Adana’nın sanata, sinemaya katkı veren isimleri yer alacak ve sayıları günden güne artacak.



SİNEMA PAZARI



Bu yılki festivalin kapsamında oluşturulacak Sinema Pazarı’nda ise sinema sektörünün aktörleri buluşup, sektörün gelişimi ve sorunların çözümü için beyin fırtınalarıyla geçen birliktelikler düzenleyecek.





Festivalin yarışmalı kategorileri





Türk Sineması’na uzun yıllardır en büyük katkıyı veren Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Uluslararası Öğrenci Filmleri Yarışması, Adana Kısa Film Maratonu. Her bir yarışma kategorisinin farklı dallarıyla birlikte, eserler toplam 30 dalda Altın Koza Ödülü’nü kazanmak için jürinin ve halkın beğenisine sunulacak.

Festivalin bir diğer önemli ayağında ise, Dünya Sineması ile Türk Dünyası ve Türk Sineması seçkilerinden oluşan özel gösterimlere yer verilecek

Festival kapsamında Kitap Anıtı açılışı yapılacak. Türk Sineması Dayanışma Gecesi'nde ise yüzde 60'ı Türk filmlerinin prömiyerlerinden oluşan 180 film, 850 gösterimle sanatseverlerin izlenimine sunulacak.