24. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali sona erdi

Bu yıl 24'üncüsü gerçekleştirilen Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde 33 ülkeden 64 film izleyici karşısına çıktı. Festivalde Nur Sürer'e Onur Ödülü; Ayta Sözeri, Ekin Fil ve Gülin Üstün'e Bilge Olgaç Başarı Ödülü, Ahsen Eroğlu'ya Genç Cadı Ödülü verildi.

24. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nin bu yılki teması Araftan Çıkmak oldu. Kadınların ilham verici dayanışma hikayelerini sinemaseverlerle buluşturan festivalde yerli ve yabancı 50'den fazla konuk ağırlandı.

Gençlik Parkı Kent Konseyi Etkinlik Alanı'nda 27 Mayıs'ta yapılan basın toplantısının ardından birçok online gösterimin yanı sıra kadın emekçiyle söyleşiler ve etkinlikler yapıldı. Fiziki film gösterimlerini misafirler Cermodern ve Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde filmleri izleme şansı buldu.

Menajerimi Ara dizisi oyuncusu Ahsen Eroğlu, Genç Cadı Ödülü'nün sahibi oldu.Menajerimi Ara dizisi oyuncusu Ahsen Eroğlu, Genç Cadı Ödülü'nün sahibi oldu.

Uçan Süpürge'nin ödül törenini Şenay Gürler ve Yetkin Dikinciler sundu. Festivale destek veren kurumlara plaketleri takdim edildi. Ödül töreni sırasında Nur Sürer'e Onur Ödülü; Ayta Sözeri, Ekin Fil ve Gülin Üstün'e Bilge Olgaç Başarı Ödülü, Ahsen Eroğlu'ya Genç Cadı Ödülü verildi. Onur Ödülü sahibi Zuhal Olcay ve Bilge Olgaç Başarı Ödülü sahibi Demet Evgar, törene online olarak katılım sağladı.

Geçtiğimiz hafta içerisinde ise FIPRESCI Ödülü sahibini buldu. Boyd Van Hoeij, Rüdiger Suchsland ve Esin Küçüktepepınar'dan oluşan jüri üyeleri, Samaher Alqadi'nin yönettiği 2021 yılı yapımı Benim Bedenim/As I Want filmine ödülünü takdim etti.

Jüri, filmi bu ödüle layık görme gerekçelerini “Farklı sinema tekniklerini bir araya getirerek, Mısır'daki Arap Baharı kadınlarının ve bu kadınların süren eşitlik ve insan hakları mücadelesinin portresini çizmek için kameranın imkânlarını araştırma yolundaki özgün yaklaşımından ötürü biz FIPRESCI Jürisi, ödülü Samaher Alqadi'nin Benim Bedenim filmine veriyoruz” sözleriyle açıkladı.