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15 Temmuz Darbe Girişimi

24 TV sunucusu ‘ByLock’tan gözaltına alındı

Mustafa Ayar'ın telefonundan ByLock uygulaması çıktığı iddia ediliyor...

09 Mart 2017 20:35

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Ethem Sancak’ın sahibi olduğu 24 TV kanalının editörü ve sunucusu Mustafa Ayar, ‘FETÖ’ kapsamında gözaltına alındı.

Ayar’ın telefonunda Gülen cemaatinin haberleşme uygulaması olduğu ifade edilen ByLock olduğu iddia edildi.

Odatv’nin görüştüğü kanal yönetimi de söz konusu operasyonu doğruladı.  

Sağda Mustafa Ayar24 TV kanalının editörü Mustafa Ayar, “Editörden” adlı programı Kahraman Poyrazoğlu ile birlikte sunuyordu. Ancak, Mustafa Ayar’ın FETÖ’den gözaltına alınmasının ardından Kahraman Poyrazoğlu programın tek sunucusu oldu. Program tanıtımından da çıkarılan Mustafa Ayar, son bir haftadır ekranda değil. 

 

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