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15 Temmuz Darbe Girişimi

24 tugayın başına general yerine albay atandı

Darbe girişiminin ardından general rütbesinde birçok tasfiye yaşanmıştı

09 Ağustos 2016 11:58

15 Temmuz darbe girişiminin ardından özellikle Kara Kuvvetleri’nde “tuğgeneral” seviyesinde yaşanan büyük çaplı tasfiyenin ardından, bu kuvvette de albaylar devri başladı. Kara’da 24 tugayın başına tuğgeneral yerine albay rütbesinde atama yapıldı. 

YAŞ terfilerinden sonra yapılan general-amiral atamalarının ardından albay atamalarının çok önemli bir bölümü dün ve önceki gün tamamlandı. Bunlar arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki çatışmalarda ve operasyonlarda önemli ve kritik görevler üstlenen 7 komando tugayı da bulunuyor. Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, bu komando tugayları ile komutanlıklarına yapılan albay rütbesindeki atamalar şöyle: 

1. Komando Tugayı Kayseri-Özel Kuvvetlerden Piyade Albay Kemal Kırış

2. Komando Tugayı Bolu-Piyade Kurmay Albay Muammer Alper

3. Komando Tugayı Siirt-Piyade Kurmay Albay Selçuk Yavuz

10. Komando Tugayı Bitlis (Tatvan)- Piyade Albay Taner Dinçyürek

49. Komando Tugayı Bingöl- Piyade Albay Ersin Altay

9. Komando Tugayı Kars (Sarıkamış)-Piyade Albay Bilgin Çetinbağ

11. Komando Tugayı Denizli- Topçu Kurmay Albay Gültekin Yaralı

Ayrıca 3 motorlu piyade tugayı, 5 mekanize piyade tugayı, 3 zırhlı tugay, 4 piyadeeğitim tugayı, 1 topçu eğitim tugayı ve 1 topçu tugayının komutanları da albay oldu. 

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