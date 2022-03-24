24 Şubat sonrası zirvede ilk çatlak: 'Putin'i Kremlin'e sokan' Rus elit, istifa edip 'İstanbul'a kaçtı'

T24 Dış Haberler

24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlamasından bu yana Kremlin'nden ilk defa bir üst düzey istifa haberi geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iklim özel temsilcisi ve SSCB'nin çöküşünden sonra yürürlüğe sokulan özelleştirme politikalarında önemli rolü olan Anatoli Çubays, görevi bıraktı.

İlk olarak Bloomberg tarafından duyurulan karar daha sonra Kremlin tarafından doğrulandı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, istifanın gerekçesi ile ilgili bir açıklama yapmadı.

Rus medyası RBC'ye konuşan Çubays'e yakın iki kaynak, Putin'in eski danışmanının Türkiye'de olduğunu ve Rusya'ya dönmeyi planlamadığını ifade etti.

Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Kommersant da Çubays'i İstanbul'da bir ATM'de gösterdiği iddia edilen bir fotoğraf yayımladı.

Çubays, 1990'lı yılların başında Rusya'nın tartışmalı özelleştirme reformlarının inşa edilmesinde ve açık piyasa ekonomisine geçişte önemli rol oynamıştı. Çubays, Putin'e Kremlin'deki ilk işini de veren isimdi.

Rusya'nın siyasi elitleri, şu ana kadar kamuoyu karşısında savaşa tepki göstermekten kaçındı. Putin, işgale karşı çıkanları 'ihanetçi' olarak nitelendirmişti.