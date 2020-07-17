24 saatte 77 bin 300 kişinin testi pozitif çıktı; ABD, günlük yeni Koronavirüs vakasında dünya rekoru kırdı

T24 Dış Haberler

ABD'de bir günde 77 bin 300 yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası kaydedildi. ABD'deki yeni vakalar dünyada bir ülkede 24 saat içinde kaydedilen yeni vakalar arasında bu zamana kadarki en yükseği oldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, hükûmet verilerine göre belirlenen Johns Hopkins Üniversitesi takip sisteminde ABD'de 24 saat içinde 77 bin 300 vaka kaydedildiği belirtildi.

Bu sayı bir ülkede bir günde kaydedilen en yüksek günlük Covid-19 vakası oldu. ABD daha önce de bir ülkedeki en yüksek günlük vaka artışı rekorunu günlük 67 bin 800 vakayla kırmıştı.

ABD şu anda vaka sayısı ve ölüm sayısı anlamında dünyada Covid-19'dan en fazla etkilenen ülke konumunda. ABD'de toplam 3 milyon 576 bin 221 vaka tespit edildi ve 138 bin 358 kişi hayatını kaybetti.

ABD'den sonra ise Brezilya'da 2 milyon 21 bin 151 vaka kaydedildi ve 76 bin 688 kişi hayatını kaybetti.