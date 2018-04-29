24 saatte 35 binden fazla Arakan Müslümanı Bangladeş'e kaçtı

Birleşmiş Milletler Myanmar'dan Bangladeş'e geçen Arakan Müslümanları'nın sayısında büyük artış yaşandığını ve son 24 saattte 35 binden fazla yeni ulaşan mülteci tespit edildiğini söyledi.

Rakhine eyaletindeki şiddet olaylarından kaçanların sayısının 25 Ağustos'tan bu yana 123 bin kişinin bölgeden kaçtığı belirtiliyor.

Çatışmalar Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu militanlarını polis noktalarına saldırmasıyla başlayan şiddet olaylarında, Myanmar Ordusu'nun büyük bir saldırıyla yanıt vermesinden Arakan Müslümanı sivillerin evlerinden kaçmaya başlamıştı.

Arakan Müslümanları Myanmar'da kovuşturmaya uğrayan devletsiz bir topluluk.

Kaçanların çoğu askerlerin ve Budist çetelerin köylerini yerle bir ettiğini ve bölgeden sürmek için sivilleri öldürdüklerini belirtiyor.

Ordu ise, sivillere saldıran militanlarla savaştığını savunuyor.

Bölgedeki gelişmelerin bağımsız kaynaklarca doğrulanması çok zor, çünkü bölgeye giriş Myanmar yönetimi tarafından kısıtlanıyor. Ancak polis noktalarına düzenlenen saldırılardan bu yana Arakan Müslümanı siviller, kuzeye, Bangladeş'e doğru akın etmeye başladı.

Birleşmiş Milletler son mültecilerin tam olarak ne zaman ulaştığının net olmadığını, ancak gıda ve barınma ihtiyacı duyan mültecilerin sayısında büyük artış olduğunu belirtti.

Bölgedeki iki BM kampının tamamen dolu olduğunu söyleyen BM Sözcüsü, insanların dışarıda ya da yol kenarlarında yaptıkları barınaklarda uyumak zorunda kaldığını bildirdi.

BM Durum Raporu'na göre sınıra ulaşan çoğu kişi, altı gün boyunca 50-60 kilometre yürüyor ve gıda ve suya büyük ihtiyaç duyuyorlar.

Bölgede yaşananlara yönelik tepkiler de artıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Myanmar fiili lideri Aung San Suu Kyi ile telefonda görüştü.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre görüşmede Erdoğan, Arakan Müslümanlarına yönelik insan hakları ihlallerindeki artışın başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünyada derin endişeye yol açtığını vurguladı.

"Türkiye'nin terörü de masum sivilleri hedef alan operasyonları da kınadığını hatırlatan Erdoğan, hadiselerin ciddi bir insani krize dönüşmesinin endişe ve infiale neden olduğuna" dikkati çekti.

Erdoğan, Türkiye'nin sorunun çözümüne yönelik çabaları desteklediğine, bu süreçte orantısız güç kullanımından uzak durulması ve sivil halkın zarar görmemesi için azami hassasiyet gösterilmesi gerektiğine de işaret etti.

Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bölgedeki gelişmeleri ele almak için Bangladeş'e gideceği açıklandı.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi "Güvenlik makamları bölgedeki sivillere yönelik her tür şiddete derhal son vermeli ve insani yardım ve kısa ve uzun vadeli kalkınma için yardım yapılmalı" dedi.

Retno önceki gün Myanmar'ın fiili lideri Ang San Suu Kyi ile Bangladeş'in başkenti Dakka'da görüşmüştü.

Pakistan ve Malezya da şiddet olaylarına karşı açıklamalarda bulunurken, Maldivler Myanmar'la ticareti durdurdu.

Çeçenistan ve Keşmir'in Pakistan yönetimindeki kesiminde protestolar düzenlenirken, Kırgızistan da Asya Kupası'na katılma mücadelesi maçını olası protestolar nedeniyle erteledi.

Pazartesi günü de, üst düzey bir BM insan hakları yetkilisi Suu Kyi'nin Arakan Müslümanlarını korumak için devreye girmesi gerektiğini söylemişiti.

Demomrasi yanlısı görüşleri nedeniyle yıllarca ev hapsinde kalan Nobel Barış Ödülü sahibi Suu Kyi, hala şiddet olaylarıyla ilgili herhangi bir yorum yapmadı.

Suu Kyi, ordunun saldırılarını kınaması için giderek büyüyen bir baskı altında, ancak hem güçlü ordu ve Arakan Müslümanlarına karşı genelde düşmanca bir tavır takınan Myanmar kamuoyu ile karşı karşıya.

Hindistan Başbakanı Narendra Mori dün resmi bir ziyaret için Myanmar'a gitti, ancak Mori'nin konuyu ne ölçüde gündeme getireceği belirsiz.

Geçen ay, Myanmar ile ekonomik ve askeri bağlarını güçlendirmek isteyen Hindistan, 40 bin Arakan Müslümanı mülteciyi sınırdışı edeceğini duyurmuştu.

Ancak Arakan Müslümanlarını kabul edecek ülke bulmak çok zor, çünkü Myanmar bu halkı vatandaşları olarak kabul etmiyor ve Bangladeş de halen evlerinden olmuş yüzbinlerce Arakan Müslümanına ev sahipliği yapıyor.