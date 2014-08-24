24 saatlik vekâlet Davutoğlu'na

AKP’nin geçtiğimiz perşembe günü yapılan MYK toplantısında konuşulan önemli konulardan biri de, Tayyip Erdoğan’ın görevi devralacağı 28 Ağustos ile hükümetin kurulacağı 29 Ağustos tarihleri arasında ‘zorunlu olarak’ Başbakanlığa vekalet edilmesi gerektiği gündeme geldi. Toplantıda, vekaletin başbakan yardımcılarından birine verilmesi gibi bir zorunluluk olmadığı, geçmişte bunun örneklerinin bulunduğu dile getirildi. Bu nedenle Genel Başkanlık ve Başbakanlık görevini üstlenecek Davutoğlu’nun, Dışışleri Bakanı sıfatıyla Başbakanlığa vekalet etmesi kararlaştırıldı. Bu durumda 28 Ağustos’ta Abdullah Gül’den görevi devralacak olan Erdoğan, hem başbakanlık vekaletini, hem de yeni hükümeti kurma görevini Davutoğlu’na verecek.

Muhalefet tepkili

Muhalefet partileri ise vekalet sisteminin Erdoğan’ın mazbatasının çıktığı 15 Ağustos’tan itibaren işletilmesi gerektiğini iddia etmiş ve Erdoğan’ın başbakanlık görevini sürdürmesinin Anayasa aykırı olduğunu belirtmişti. Muhalefet partilerinin bu konuda ilgili kurumlara yaptığı itirazları da sonuç vermemişti. Hükümet ise buna önlem olarak mazbatayı TBMM Başkanlığı’nda bekletmiş ve YSK’nın seçim sonuçlarının Resmi Gazete’de yayınlanmasını engellemişti. Muhalefet, Kenan Evren-Turgut Özal görev devir tesliminin örnek olması gerektiğini de savunuyor.