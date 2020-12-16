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24 saat nöbet tutan sağlık çalışanlarına bu yemek veriliyor!

16 Aralık 2020 09:04

Koronavirüs'te toplam vaka ve ölümlerde dünyada ilk 10'da yer alan Türkiye'de sağlık çalışanlarının çalışma koşulları tartışma konusu olmaya devam ederken, Manisa'da PCR testi yapan sağlıkçılara verilen yemek "bu kadar da olmaz" dedirtti. 

CHP’nin eski Manisa Milletvekili Doktor Tur Yıldız Biçer, Twitter hesabından, Manisa Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda Koronavirüs tanısı için kullanılan PCR testini, 24 saat nöbet tutarak personele verilen domates, peynir, lavaş ve ayrandan oluşan yemeği paylaştı.

Biçer'in paylaşımı şöyle:

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