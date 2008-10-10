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Yaşam

24 saat geçmeden üçü yakalandı, biri aranıyor

Diyarbakır'da, 4'ü polis, 5 görevlinin şehit edilip 18 polisin yaralandığı polis servis otosuna silahlı bombalı saldırı eylemini gerçekleştirenlerden 3'ü yakalandı

10 Ekim 2008 03:00

Diyarbakır'da, 4'ü polis, 5 görevlinin şehit edilip 18 polisin yaralandığı polis servis otosuna silahlı bombalı saldırı eylemini gerçekleştirenlerden 3'ü yakalandı. Saldırıyı planlayan ve eyleme bizzat katılan Mehmet Şah Yıldeniz'in yakalanması için güvenlik birimleri alarma geçirildi.

Olaydan sonra 3 saat içerisinde silahlardaki parmak izlerinden kimliği belirlenen ve eylemi planlamak için birçok kez kırsaldan kent merkezine geldiği saptanan Mehmet Şah Yıldeniz'in ise Diyarbakır dışına çıkamadığı ve yakalanmasının an meselesi olduğu belirtiliyor.

Teröristlerin saldırıyı midibüsün yokuş yukarı çıktığı sırada gerçekleştirdiği, bir kişinin oldukça yüksek olan orta refüjün üstüne çıkıp ateş ettiği ve ilk olarak şoförün vurulup aracın kontrolden çıkmasının sağlandığı belirlendi. Şehitlerin vücutlarında 8-13 arasında kurşun yarası tespit edilirken, olay yerinde 5-6 farklı yerde boş kovanlar bulunması nedeniyle saldırıya bu kadar sayıda kişinin katıldığı ihtimali de değerlendiriliyor.

Saldırganlar, terk ettikleri Kalaşnikof'lar ile patlamamış el bombaları üzerindeki parmak izlerinden tespit edildi.
Öte yandan, silahlı saldırıyı TAK'a (Kürdistan Özgürlük Şahinleri) bağlı Şehit Özgür Roni İntikam Tugayı üstlendi.

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