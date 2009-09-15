24 saat beraberler

Ece Gürsel ile gizli aşk yaşadığı söylenen evli müzisyen İsmail Tunçbilek, bir hafta arayla iki kez basın mensuplarına yakalandı. İlk kez akşam saatlerinde görüntülenen ikili, önceki gün bir alışveriş merkezinde ortaya çıktı.

Ece Gürsel ile birkaç yıl önce adının birlikte anıldığı Hüsnü Şenlendirici’nin yakın arkadaşı ısmail Tunçbilek arasından su sızmıyor. ıkili, aşk dedikodularına sinirleniyor görünse de gece gündüz birbirlerinin yanından ayrılmıyor. Bir hafta önce Etiler’de kamerelara yakalanan Gürsel ve Tunçbilek, önceki gün de Kanyon Alışveriş Merkezi’ndeki bir restoranda görüntülendi.

Duygusal bir durum yok

Aralarında iddia edildiği gibi özel bir ilişki olmadığını ileri süren Gürsel, şunları söyledi: “Bir kez daha belirtmek istiyorum ki ısmail Tunçbilek benim yeni çıkacak albümümün yönetmenidir ve bundan sonra da bizi yan yana görmeye devam edeceksiniz. Aşk haberleri çıkmaya devam ederse sanırım bir basın toplantısı düzenlemek zorunda kalacağız. Son kez söylüyorum, aramızda hiçbir duygusal durum yoktur, olamaz da.”