24 parmaklı bebek Kamani

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, tam olarak gelişmiş 24 el ve ayak parmağı bulunan bir erkek çocuk dünyaya geldi.



BBC Türkçe’nin haberinde Kamani Hubbard'ın her el ve ayağında altışar parmak bulunduğu bildiriliyor.



Bay Area Hastanesi çalışanları ek parmakları ultrasonda fark etmediklerini, hatta bebek doğduktan sonra bile gözlerine çarpmadığını söylüyor.



Olayın farkına ilk olarak bebeğin babası Kris varmış.



Fazladan parmak sahibi olmak, genetik bir durum.



Kris Hubbard da ailesinde benzer vakalar görüldüğünü, ancak oğlununki gibi bir duruma rastlanmadığını söyledi.



St Luke Hastanesi'nden çocuk doktoru Michael Treece de bunun kaygı verici bir şey olarak değil, ilginç ve güzel bir özellik olarak görülmesi gerektiğini söylüyor.



Doktor Treece "Düşünün 12 parmaklı birisi nasıl bir piyanist olur. Ya da flamenko gitaristi. Klavyede nasıl hızlı yazacağını düşünün" diyor.

