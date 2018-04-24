24 Nisan Salı DHA Spor Gündemi

Guinness Rekorlar Kitabı\'na giren ilk ve tek sualtı sporcusu olan \'Akvaryum Adam\' Cem Karabay, \'en uzun süre soğuk denizde yaşama\' rekorunu kırdı. (*GÖRÜNTÜLÜ*)

BEŞİKTAŞ

- Takım izinli

GALATASARAY

- Sarı kırmızılılarda derbi maçın hazırlıkları başlayacak.

13.00 Başkan Mustafa Cengiz, GSYİAD\'ın mazbata törenine katılacak.

FENERBAHÇE

14.00 Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Ülker Stadı\'nda bir basın toplantısı düzenleyecek.

- Takım izinli

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

21.45 Liverpool - Roma (Cengiz Ünder)

VOLEYBOL

- Vestel Venus Sultanlar Ligi Finali -

19.00 Eczacıbaşı VitrA (2) - (1) Vakıfbank (Burhan Felek)

BASKETBOL

- THY Avrupa Ligi -

22.00 Baskonia Vitoria (0) - (2) Fenerbahçe Doğuş

- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-off -

18.00 Hatay BŞB - Mersin BŞB

19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş

- TB2L Final Grubu Kura Çekimi -

10.30 Türkiye Basketbol İkinci Ligi Final Grubu için kura çekimi Sinan Erdem Spor Salonu\'nda yapılacak.

TENİS

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Tenis Turnuvası İstanbul\'da devam edecek.