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Dünya
Deutsche Welle

24 Nisan açıklamasının yankıları

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915 olaylarına ilişkin mesajı, ABD ve AB tarafından memnuniyetle karşılandı.

24 Nisan 2014 16:51

Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 olaylarının 99'uncu yıldönümü vesilesiyle yazılı bir mesaj yayınlamış, olaylarda hayatını kaybeden Ermenilerin torunlarına taziye dileklerini iletmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, Erdoğan'ın açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Açıklamayı "tarihi ve olumlu bir adım" olarak niteleyen Psaki, "Bunun, gerçeklerin tam, dürüst ve adil şekilde kabul edilebileceğine yönelik olumlu bir işaret olduğuna inanıyor, Türkler ve Ermeniler arasındaki uzlaşı sürecini ileriye götüreceğini umuyoruz" dedi.

AB Komisyonu'nun genişleme ve komşuluk politikasından sorumlu üyesi Stefan Füle de "Barışma kilit AB değeridir. Bu ruha uygun adımların takip edeceğini umuyorum" ifadelerine yer verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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