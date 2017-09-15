24 milyonluk büyük ikramiye Isparta'ya çıktı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - DOKUZ haftadır devreden Süper Loto\'nun 24 milyon 644 bin 631 lira 5 kuruşu bulan büyük ikramiye tutarı, dün akşam yapılan çekişlişte Isparta\'da yatırılan kupona tek kupona isabet etti. Kuponun oynandığı bayinin işletmecisi Hasan Çelik, henüz ortaya çıkmayan talihlinin 12 TL\'lik tam kolon makineye oynatarak kazandığını söyledi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamaya göre, 9 haftadır devreden Süper Loto\'nun dün akşam yapılan bu haftaki çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu, Isparta\'dan yatırdığı belirtildi. 6 bilen talihlinin, 24 milyon 644 bin 631 lira 5 kuruş ikramiye kazandığı, bu haftaki çekilişte ayrıca 5 bilen 106 kişi 11 bin 469 lira 85\'er kuruş, 4 bilen 7 bin 602 kişi 171 lira 30\'ar kuruş, 3 bilen 147 bin 35 kişi 15 lira 35\'er kuruş ikramiye kazandığı açıklandı.

MAKİNEYE OYNATMIŞ

24 milyon 644 bin 631 lira 5 kuruş ikramiye çıkan kuponun, Isparta merkez Kaymakkapı Meydanı\'ndaki Çelik Spor Loto bayiinde oynandığı belirtildi. Bayi işletmecisi Hasan Çelik, talihlinin \'makine sen seç\'ten 12 TL\'lik tam kolon oynatarak kazandığını söyledi. 35 yıldır şans oyunları bayiliği yaptığını anlatan Çelik, daha önce de birkaç kez büyük ikramiye verdiğini söyledi.

Bu rakamın şu ana kadar Türkiye\'de bir kişiye çıkan ikinci büyük ikramiye olduğunu kaydeden Çelik, \"Hayırlı uğurlu olsun. Sağlıcakla kullansın. Hangi gün oynadığını bilemiyoruz. 12 TL ödemiş. Parayı nasıl değerlendireceği kendisinin bileceği iş. Bayi olarak bizi de görmesini isteriz. Halk arasında \'Bu oyunlar kendi adamlarına çıkartılıyor\' diye söylenti var. Tabi böyle bir şey yok. Kaç sefer çıktı ikramiye. İstanbul\'a bile böyle büyük ikramiye çıkmadı. Tamamen şans olduğuna inanıyorum. Demek ki çıkıyor\" dedi.

YATIRIM YAPARDIM

Bayinin komşusu tostçu Halil İbrahim Yıldız, \"Açıkçası İstanbul\'a giderdim. Oradan ev, villa, yat alır geleceğe yatırım yapardım. Kimse çıktıysa bence kimliğini açıklamasın. Isparta küçük memleket, bulurlar hemen. Dostu, düşmanı çoğalır\" dedi. Büfe işletmeci Cevdet Yıldırım ise \"24 milyon TL çıkan talihli buradan dönerini yedi, buyrun\" diye yoldan geçenleri davet ederek, \"Talihli kişi kesin buradan döner yedi, eminim\" diye konuştu.

TOPLAM DAĞITILAN İKRAMİYE MİKTARI

Çekilişte, 29 milyon 419 bin 645 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan kamuya KDV olarak 3 milyon 448 bin 13 lira 49 kuruş, şans oyunları vergisi olarak da 1 milyon 929 bin 299 lira 25 kuruş aktarılacak.

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Süper Loto\'nun bir önceki haftaki çekilişinde 6 bilen olmayınca 20 milyon 737 bin 798 lira 37 kuruş ikramiye devretmişti. Çekilişte 5 bilen 81 kişi 12 bin 881 lira 15\'er kuruş, 4 bilen 5 bin 593 kişi 200 lira 75\'er kuruş ve 3 bilen 123 bin 441 kişi de 15 lira 65\'er kuruş ikramiye kazanmıştı.



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