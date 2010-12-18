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Politika

24 MİLLETVEKİLİ ADAY GÖSTERİLDİ ANKARA (A.A)

18 Aralık 2010 19:11

-24 MİLLETVEKİLİ ADAY GÖSTERİLDİ ANKARA (A.A) - 18.12.2010 - CHP 15. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi (PM) aday listesinde, eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Faruk Loğoğlu, eski Diyarbakır Baro Başkanı Sezgin Tanrıkulu ile eski cumhurbaşkanlarından Fahri Korutürk'ün oğlu Osman Korutürk de yer alıyor. Listede Yaşar Ağyüz, Engin Altay, Ali Arslan, Osman Coşkunoğlu, Turgut Dibek, Atila Emek, İsa Gök, Emrehan Halıcı, Osman Kaptan, Atilla Kart, Ali İhsan Köktürk, Oğuz Oyan, Ramazan Kerim Özkan, Mehmet Ali Özpolat, Ensar Öğüt, Faik Öztrak, Hüseyin Pazarcı, Vahap Seçer, Mehmet Ali Susam, Bihlun Tamaylıgil, Muhammet Rıza Yalçınkaya, Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Nur Serter, Sacid Yıldız olmak üzere, 24 milletvekili bulunuyor. Basın-İş Genel Başkanı Yakup Akkaya, eski DİSK Genel Sekreter Yardımcısı Perihan Sarı, sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel'in aday gösterildiği listede, işkadını Sena Kaleli, eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen'in oğlu Alper Taşdelen, akademisyen-yazar Binnaz Toprak, akademisyen Seyhan Erdoğdu, Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Sema Kendirci, CHP Kadın Kolları Başkanı Zuhal Samlı'nın isimleri dikkati çekiyor. Adaylar arasında 21 kadın bulunuyor.

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