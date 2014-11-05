24 kişinin öldüğü tekne faciasında kaptan kaçtı mı?

İstanbul Boğazı’nda göçmenleri taşırken batan tekne karaya çıkarıldı. Altı kişinin sağ kurtulduğu, 24 kaçağın öldüğü kazada kaybolan 13 kişi ise hala aranıyor. Faciayla ilgili olarak konuşan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, ” Çok değişik haberler bizlere ulaşıyor. Kaptanın bir başka gemi tarafından alındığı gibi. Ancak bunlar teyit edilmiş değil” dedi.

Rumeli Feneri açıklarında içindeki 43 kişi ile batan teknedeki kayıp 13 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Bu arada tekneden kopan parçalardan isminin “TORUN” olduğu anlaşılan yarı batık vaziyetteki tekne, KIYEM3 botu ile Büyük Liman’da getirildi. İlk inceleme sonrasında tekne, Sarıyer Tellibaba Sahil Güvenlik İstasyonu’na çekildi.

Kaptan kaçtı mı?

Vatan gazetesinden İlker Akgüngör’ün haberine göre, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan da faciayla ilgili, ”24 kişi hayatını kaybetti. 6 kişi kurtuldu. 13 kişinin arama faaliyetleri devam ediyor. Çok değişik haberler bizlere ulaşıyor. Kaptanın bir başka gemi tarafından alındığı gibi. Ancak bunlar teyit edilmiş değil” dedi.

Yeni umut rotası: Kuzey

İstanbul Boğazı’ndaki kaza, Türkiye’de yeni duyulan bir göçmen kaçakçılığı rotasını ortaya çıkardı. Yeni rota aslında geçtiğimiz ay yaşanan iki olayla sinyal vermişti. 4 Eylül’de 82 kişinin bulunduğu 15 metrelik tekne İstanbul’dan 24 mil açıkta Karadeniz’in ortasında içinde aç susuz bekleyen göçmenlerle terk edilmiş bulundu. 19 Eylül’de ise 67 göçmenin olduğu tekne, Riva’da karaya oturunca yakalandı.

‘Kuzey tehlikeli’

Uluslararası Af Örgütü Mülteci Hakları Koordinatörü Volkan Görendağ, Ege Denizi’nde artırılan önlemlerin kaçakçıları yeni rotalar aramaya ittiğini belirtiyor: “Ege’de Türk ve Yunan sahil güvenlikleri ile Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Ajansı Frontex’in yoğun kontrolleri kaçakçıları yeni rotalar aramaya itiyor. Şu anda İstanbul’dan Karadeniz çıkışlı kuzey rotasını test ediyorlar. Ama Ege Denizi’ne göre hem daha tehlikeli hem de Bulgaristan ve Romanya sahili Yunanistan’a göre çok daha kısa.”