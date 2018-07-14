24 kişi hayatını kaybetmişti; Çorlu tren faciasının enkazı kaldırılıyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasının ardından Devlet Demiryolları ekipleri devrilen vagonların kaldırılması için çalışma başlattı. Kazada 24 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

Devlet Demiryolları 1. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çalışmalar öncesi kazanın olduğu bölgedeki kataner hattını (trenlerin işletilebilmesi için gerekli olan elektrik sistemini) pasif hale getirdi. Daha sonra, bölgeye demiryolu ile gönderilen vinçler çalışmaya başladı. İş makinelerinin de destek verdiği ve güçlükle sürdürülen çalışmalarda, dün bir vagon kaldırıldı.

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Kaldırılan vagonun altından, vatandaşlara ait ayakkabı, terlik, giyim, yiyecek ile zarar görmüş cep telefonu çıktı. Kazanın izleri bölgede onarılmaya başlanmışken; onarılan hatta tren seferleri sürüyor.

Ne olmuştu?

Uzunköprü-Halkalı seferini yapan yolcu treni, 8 Temmuz günü, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden geçerken menfezdeki rayların altındaki toprağın yağış sonrası boşalması sonucu kaza yapmıştı. 5 vagonun raydan çıkarak devrildiği kazada 24 kişi hayatını kaybetmişti.