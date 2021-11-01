24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polisin ifadesi ortaya çıktı: Arabada mal olduğunu bilmiyordum

Konya’da 24 kilo 600 gram eroinle yakalanan ödüllü polis memuru Cumhur Acarca'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

İfadesinde susma hakkını kullanmak istediğini söyleyen Acarca, "Arabada mal olduğunu bilmiyordum. Benim alakam yok. İzmir'e eşimi götürmek için yola çıktım. Cebimde 3 tane kamptagon vardı. O yüzden kaçtım" dediği belirtildi.

Ayrıca Araca'nın kaçarken otomobilinden attığı 24 kilo 600 gram eroinin piyasa değerinin 1.5 milyon lira olduğu dile getirildi. (DHA)

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