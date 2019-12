-24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ANKARA (A.A) - 23.11.2010 - Öğretmenler, yarın ''24 Kasım Öğretmenler Günü''nü kutlayacak. Yüzbinlerce öğretmen yarın gösterdikleri fedakarlığın ve emeklerinin karşılığında, öğrencileri ve toplum tarafından şükranla kutlanacak. Öğretmenlere verdiği önemi her fırsatta dile getiren Yüce Önder Atatürk'ün ''Başöğretmen'' unvanını kabul ettiği 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'den bu yana kutlanıyor. Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i ilan eden Atatürk, birçok alanda yenilikler başlattı. Bu kapsamda 1 Kasım 1928'de çıkarılan kanunla Arap alfabesi yerine Latin alfabesi kabul edildi. Yeni harflerin öğretilmesi ve okur yazar sayısının artırılması için ''seferberlik'' başlatıldı. 24 Kasım 1928'de açılan Millet Mektepleri'nde yediden yetmişe herkese okuma yazma öğretilmesi için seferber olundu. Yüce Önder Atatürk, Millet Mektepleri'nde bizzat yazı tahtasının başına geçerek dersler verdi. Bakanlar Kurulu 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda, Atatürk'e ''Başöğretmen'' unvanı verdi. 24 Kasım Atatürk'ün ''Başöğretmen'' unvanını kabul ettiği gün olarak biliniyor. Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım, Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'den itibaren ''Öğretmenler Günü'' olarak kutlanmaya başlandı. Türkiye'de öğretmenler yarın 29. kez kutlama yapacak. Kutlamalara, Yüce Önder Atatürk'ün manevi huzuruna çıkarak başlayacak olan öğretmenler, her yıl Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından kabul ediliyor. İllerde de kutlama törenleri düzenleniyor. Türkiye'de resmi olarak 24 Kasım'da Öğretmenler Günü kutlanıyor ancak bazı çevreler 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nü de kutluyor. 5 Ekim, Birleşmiş Milletler'in Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 1994'de Dünya Öğretmenler Günü olarak ilan edildi ve birçok ülkede her yıl kutlanıyor. 2009-2010 eğitim-öğretim yılı verilerine göre Türkiye'de örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 731 bin 967 kadrolu, 68 bin 61 sözleşmeli olmak üzere 800 bin 28 öğretmen görev yapıyor.