24. İstanbul Tiyatro Festivali, kasım ayında başlıyor

14 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalde yurt dışından ve Türkiye’den toplam 29 tiyatro, dans ve performans topluluğunun gösterisi izleyicilerle buluşacak.

Bu yıl programında hem fiziki hem de çevrimiçi performanslara yer veren festivalin fiziki performansları Covid-19 önlemleri altında DasDas, Fişekhane, Moda Sahnesi, Zorlu PSM, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Babylon, Yapı Kredi bomontiada, Caddebostan Kültür Merkezi, Surp Vortvots Vorodman Kilisesi gibi mekânlarda gerçekleşecek.

Çevrimiçi performanslar ise festival süresince online.iksv.org adresinden izlenebilecek.

Festival salgın nedeniyle alışılmışın dışında bir program sunuyor.

‘Dijital tiyatro’ kavramını sorgulayarak çevrimiçi platformda izleyiciyle buluşturacağı performansların büyük bir kısmı, dijital platform için özel olarak üretilmiş yapımlardan oluşuyor.

‘Podacto‘ yapımı iki farklı ses performansından izleyicinin çeşitli araçlarla dahil olacağı interaktif yapımlara birçok özgün proje bu yıl festival programına dahil edilmiş.

Festival ayrıca salgının Türkiye tiyatro sahnesi üzerindeki ağır etkisini biraz olsun hafifletmek amacıyla bu yıl yerli yapımlara geniş yer ayırıyor.

Bu yıl festivalin onur ödülleri dansçı, koreograf Geyvan McMillen, yönetmen Işıl Kasapoğlu ve Belçikalı yönetmen Ivo van Hove’a sunulacak.

Biletler cuma sabahı 10.30’dan itibaren biletix’te satışta olacak.