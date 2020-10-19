24. İstanbul Tiyatro Festivali izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor

14 Kasım- 1 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan 24. İstanbul Tiyatro Festivali hem sahnelerde hem de çevrimiçi platformda tiyatro severlerle buluşacak. Festivalin Onur Ödülleri dansçı, koreograf Geyvan McMillen, yönetmen Işıl Kasapoğlu ve Belçikalı yönetmen Ivo van Hove’a sunulacak.

İstanbul Kültür Vakfı (İSKV) tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenen festivale yurt dışından ve Türkiye’den toplam 29 tiyatro, dans ve performans topluluğunun gösterisi izleyicilerle buluşacak.

Covid-19 önlemleri açısından çevrimiçi platformda da gerçekleşecek olan festival online.iksv.org adresinden festival süresince takip edilebilecek. Fiziki performanslar ise DasDas, Fişekhane, Moda Sahnesi, Zorlu PSM, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Babylon, Yapı Kredi bomontiada, Caddebostan Kültür Merkezi, Surp Vortvots Vorodman Kilisesi gibi mekânlarda gerçekleşecek.

Bu yıl festivalde kadınları odağa alan birçok oyun arasında, Meltem Cumbul’un oynadığı, Franz Kafka ve Milena Jesenská aşkının günümüze ulaşmamış “eksik parçaları”nı tamamlayan Ben “Sevgili Milena”, Fransız Devrimi’nin bir parçası olmuş ve giyotinle idam edilmiş dört kadını sahnede buluşturan Madam Giyotin, Deniz Kaptan’ın Kadın Hikâyeleri kitabından uyarlanan Tut! Bırak!, erkekler tarafından katledilen kadınların sesini öbür dünyadan duyuran Ölü Kadınlar Diyarı, Yıldız Kenter anısına öğrencileri Mam’Art Tiyatro, Görkem Yeltan ve Ayça Bingöl tarafından sahneye taşınan Ben Anadolu ve yedi kadının, yedi Covid-19 öyküsü anlattığı Her Güne Bir Vaka festivalde izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Festivalin ön etkinliği olarak önceki yıllarda da festivale konuk olan ve her gösterisiyle yankı uyandıran Nederlands Dans Theater 2 canlı yayınlanacak dünya prömiyeriyle izleyiciyle buluşacak. 6 Kasım Cuma saat 21.00’de seyirciyle buluşacak bu proje, Hollanda Performans Sanatları Fonu tarafından destekleniyor.

Ayrıca bu yıl 24 yerli yapımın ağırlandığı festivalde, pandemiden olumsuz etkilenen yerli topluluklara yer veriliyor. Yerli Yapımlar Gösteri Sponsoru ENKA Vakfı, festival kapsamında fiziki mekânlarda ve çevrimiçi platformda gösterilecek 23 yerli yapıma destek olurken, festivalde izleyiciyle buluşacak bir başka yerli oyun Dumrul ile Azrail ise Tekfen Holding’in Özel Gösteri Sponsorluğu’nda izleyiciyle buluşacak.