24. İstanbul Tiyatro Festivali başladı

24. İstanbul Tiyatro Festivali, 14 Kasım Cumartesi akşamı Yapı Kredi bomontiada’da gerçekleşen Açılış Gösterisi Diagonale Ascendante ile başladı. Fransız Retouramont topluluğu tarafından hayata geçirilen gösteri ücretsiz olarak sahnelendi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 24. İstanbul Tiyatro Festivali, 14 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00’de Yapı Kredi bomontiada’da gerçekleşen Açılış Gösterisi Diagonale Ascendante ile başladı.

Fransız topluluk Retouramont tarafından Fabrice Guillot koreografisiyle hayata geçirilen projede dansçılar Nathalie Tedesco ve Fanny Gombert’in Yapı Kredi bomontiada’nın fasadında gerçekleşen ve bedenin sınırlarını ve enerjisini sorgulayan ikili performansı, ücretsiz olarak izleyicilerle buluştu. Gösteri 15 Kasım Pazar saat 15.00 ve 20.00’de Yapı Kredi bomontiada’da tekrar izlenebilecek.

1 Aralık’a kadar hem sahnelerde hem de çevrimiçi platformda sürecek 24. İstanbul Tiyatro Festivali’nin Açılış Töreni ise pandemi sebebiyle çevrimiçi ortamda gerçekleşti.

Bu yıl programında hem fiziki hem de çevrimiçi performanslara yer veren festivalin fiziki performansları Covid-19 önlemleri altında DasDas, Fişekhane, Moda Sahnesi, Zorlu PSM, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Yapı Kredi bomontiada, Caddebostan Kültür Merkezi, Surp Vortvots Vorodman Kilisesi gibi mekânlarda gerçekleşecek.

Tüm Türkiye’den ve dünyadan erişilebilecek çevrimiçi performanslar ise online.iksv.org adresinde izlenebilecek. İzleyiciler bilet satın aldıkları çevrimiçi gösterimleri, izlemeye başladıktan sonra 72 saat boyunca görüntüleyebilecek. Festivalin detaylı programını https://tiyatro.iksv.org/tr/program adresinde incelemek mümkün.

Festivalin Yerli Yapımlar Gösteri Sponsoru ENKA Vakfı 22 gösterinin sponsorluğunu üstleniyor

Festivalin fiziki mekânlarda ve çevrimiçi platformda izlenebilecek 22 gösterisi, Yerli Yapımlar Gösteri Sponsoru ENKA Vakfı’nın sponsorluğunda gerçekleşecek.

BEN “SEVGİLİ MİLENA” (Kafka ve Milena Mektuplaşmaları)

DasDas 16 Kasım Pazartesi 19.30 / 17 Kasım Salı 19.30

Fişekhane Ana Sahne 20 Kasım Cuma 19.30 / 21 Kasım Cumartesi 15.00

kOmİk

Fişekhane Ana Sahne 17 Kasım Salı 20.00 / 18 Kasım Çarşamba 20.00

MADAM GİYOTİN

Fişekhane İkinci Sahne 17 Kasım Salı 19.30

TUT! BIRAK!

Moda Sahnesi 18 Kasım Çarşamba 20.30 / 19 Kasım Perşembe 20.30

KISA OYUNLAR / MEKÂNLAR 3

Yapı Kredi bomontiada 4.kat 19 Kasım Perşembe 18.00 – 20.00 / 20 Kasım Cuma 18.00 – 20.00 / 21 Kasım Cumartesi 18.00 – 20.00

BEN ANADOLU (Yıldız Kenter’in Anısına Saygıyla)

Zorlu PSM Drama Sahnesi 22 Kasım Pazar 19.30 / 23 Kasım Pazartesi 19.30

Caddebostan Kültür Merkezi 28 Kasım Cumartesi 15.00

FAHRENHEIT 451

Fişekhane Ana Sahne 23 Kasım Pazartesi 20.00

DUBLÖRÜN HİKÂYESİ

Moda Sahnesi 24 Kasım Salı 20.00 / 25 Kasım Çarşamba 20.00

İFİGENYA

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi 26 Kasım Perşembe 19.30

GOMİDAS

Surp Vortvots Vorodman Kilisesi 27 Kasım Cuma 20.00 (Türkçe, Fransızca üstyazılı) / 29 Kasım Pazar 20.00 (Fransızca, Türkçe üstyazılı)

NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜ BİLİYORUM

Yapı Kredi bomontiada 4. Kat 28 Kasım Cumartesi 13.00 – 18.00 / 29 Kasım Pazar 18.00

UNUTMAK Bir Hatırlama Projesi

İstiklal Caddesi 28 Kasım Cumartesi 15.00 – 18.30 / 29 Kasım Pazar 15.00 – 18.30 / 30 Kasım Pazartesi 17.00 – 20.00 / 1 Aralık Salı 17.00 – 20.00

FERAMUZ PİS!

Fişekhane Ana Sahne 29 Kasım Pazar 18.00 / 30 Kasım Pazartesi 20.00

MANHATTAN’IN İYİ TANRISI

Moda Sahnesi 1 Aralık Salı 20.00

MAP TO UTOPIA

online.iksv.org 25 Kasım Çarşamba 18.00, 21.00 / 26 Kasım Perşembe 18.00, 21.00

EFTEN PÜFTEN ŞEYLER

online.iksv.org 14 Kasım - 1 Aralık

HER GÜNE BİR VAKA

online.iksv.org 14 Kasım - 1 Aralık

LEAR MUTFAKTA

online.iksv.org 14 Kasım - 1 Aralık

ANDAN DAHA KISA

online.iksv.org 14 Kasım - 1 Aralık

OLAĞAN-İÇİ BİR GEZİ

online.iksv.org 14 Kasım - 1 Aralık

TERKEDİLMİŞ KIYILAR // NEGATİF FOTOĞRAFLAR

online.iksv.org 21 Kasım - 1 Aralık

VARLIK

online.iksv.org 14 Kasım - 1 Aralık

Festivalde izleyiciyle buluşacak bir başka yerli oyun Dumrul ile Azrail ise Tekfen Holding’in Özel Gösteri Sponsorluğu’nda sahnelenecek.

DUMRUL İLE AZRAİL

Zorlu PSM Drama Sahnesi 19 Kasım Perşembe 20.00 / 20 Kasım Cuma 20.00