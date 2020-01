24. İstanbul Caz Festivali programı açıklandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, bu yıl 20. kez Garanti Bankası’nın sponsorluğunda, düzenlenecek 24. İstanbul Caz Festivali, yine yenilikçi ve keşiflerle dolu bir programla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival bu yıl, 4-20 Temmuz tarihleri arasında, cazın duayen isimlerinden yeni keşiflere 200’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı İstanbul’un 20 farklı mekânında ağırlayarak farklı konser deneyimleri yaşatmaya devam edecek.

24. İstanbul Caz Festivali, 4-20 Temmuz tarihleri arasında, cazın duayen isimlerinden dünya müziğinin tanınmış ekiplerine, yeni keşiflerden sevilen yıldızlara, farklı mekânlarda gerçekleştirilecek 50’nin üzerinde konserle, bu yaz Temmuz ayında keşiflerle dolu bir festival deneyimi yaşatacak. Ünlü yıldızların, Flamenkonun kült gitarist ve bestecilerinden Paco de Lucia’ya saygı duruşu niteliğindeki “Beyond The Memory” konserinin yanı sıra aralarında vokal cazın genç yıldızı Kandace Springs’den Jacky Terrasson & Stephane Belmondo gibi ustalara, Avrupa cazının efsane ismi Nik Bärtsch’ten Afrika’nın iki muhteşem sesi Fatoumata Diawara ve Hindi Zahra’ya caz, funk, dünya müziği, blues ve rock’ın farklı seslerini ağırlayacak. Oluşum aşamasında Radiohead’in gitaristi Jonny Greenwood’un da içinde yer aldığı “JUNUN” projesi de festivalin bu yılki konukları arasında.

Festival kapsamında bu yıl önemli bir yenilik, yerli sahnenin başarılı müzisyen ve topluluklarını odağa alarak daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla SOCAR Türkiye desteğiyle hayata geçirilen “ViTRin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması” olacak. Festivalin 5-8 Temmuz tarihleri arasındaki konserlerini kapsayan bu bölümü, festival izleyicisiyle beraber uluslararası müzik sektörünün önemli temsilcileri de izleyecek.

Ücretsiz gerçekleştirilecek “Parklarda Caz” konserleri ile Kadıköy yakasında festival içinde festival deneyimi yaşatacak “Gece Gezmesi” bu yıl da devam ederken, tüm gün sürecek konserler ve atölye çalışmalarıyla bu yıl ilki gerçekleştirilecek “Çocukça Bir Gün” başlıklı etkinlik de ‘minik’ cazseverleri mutlu edecek.

İstanbul Caz Festivali’nin bu yılki afişlerinde şarkılar konuşacak

İstanbul Caz Festivali’nin Alametifarika tarafından hazırlanan tanıtım kampanyası şarkıların birleştirici gücünden yola çıkarak tüm kentlileri festivale çağırıyor. Festival afişleri, bugüne dek İstanbul Caz Festivali’ne konuk olmuş Özdemir Erdoğan, Nile Rodgers, Mercedes Sosa, Jane Birkin, Aynur Doğan, Eleftheria Arvanitaki, Mahsa Vahdat gibi sanatçıların farklı dillerden şarkılarının, umut dolu ve kucaklayıcı sözlerine yer verirken festivalin yirmi dört yıllık tarihinden farklı anlara da atıfta bulunacak. #sarkilarkonusur

Festivalde farklı mekanlarda farklı deneyimler

Şehrin birçok noktasına yayılan 24. İstanbul Caz Festivali, bu yıl da alışılmışın dışında, farklı mekânları konser mekânına çevirerek izleyicilere yeni konser deneyimleri yaşatmaya devam ediyor. Festival konserlerine bu yıl ev sahipliği yapacak 20 mekân arasında kısa bir aradan sonra yeniden festival mekanlarına eklenen büyüleyici The Marmara Esma Sultan Yalısı’nın yanı sıra, bu yıl ilk defa festivalde kullanılacak Fransız Sarayı’nın Beyoğlu’nda yemyeşil bir vaha sunan bahçesi, Swissôtel’in kapılarını izleyiciye açtığı tarihi Sultan Park alanı, The Grand Tarabya’nın, atmosferi ile Cote d’Azur koylarını aratmayan Panorama Terace’ı yer alıyor.

Festivale bu yıl The Marmara Esma Sultan Yalısı, Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi, Fransız Sarayı Bahçesi, Sultan Park – Swissôtel The Bosphorus, The Grand Tarabya Panorama Terace, Uniq Hall AçıkHava Sahnesi, Beykoz Kundura, Fenerbahçe Khalkedon, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, Salon İKSV, Zorlu PSM Ana Tiyatro ve Drama Sahnesi ev sahipliği yapacak. Gece Gezmesi ise yine Kadıköy yakasının sevilen mekanlarından All Saints Moda Kilisesi, Club Quartier, Dorock XL, Kadıköy Sahne, KargART, Living Room, Moda Sahnesi ve Zor’da gerçekleştirilecek konserlerle festival içinde bir festival deneyimi yaşatacak.

Festival biletleri 3 nisan pazartesi günü satışa çıkıyor

İstanbul Caz Festivali’nin biletleri, 3 Nisan Pazartesi günü 10.30’dan itibaren Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden (pazar hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında) satışa çıkıyor. Her konserde tam biletlerin yanı sıra öğrenciler için indirimli bilet de satışa sunulacak.

Lale Kart sahipleri biletlerini %25’e varan özel indirimlerle alabilirler. Siyah ve Beyaz Lale Kart sahipleri için ön satış 30 Mart, Kırmızı ve Sarı Lale Kart sahipleri için de 31 Mart, 1-2 Nisan tarihlerinde olacak.

Festivalin yaşam boyu başarı ödülü

24. İstanbul Caz Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü, TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası’nın şefi Kamil Özler ile Türk pop ve caz müziğinin duayen isimlerinden Fatih Erkoç’a takdim edilecek.

Antonio Dumoziç’ten gitar dersleri alarak müziğe başlayan Kamil Özler, 1977’de girdiği Kültür Bakanlığı Türk Musikisi Devlet Konservatuarında, Tülay Örser’le klarinet, Yavuz Özüstün ile Türk Musikisi ve Caz, Demirhan Altuğ’la armoni dersleri çalıştı. Mezun olduğu dönemlerde Berklee Müzik Okulu’nun, dışardan modern armoni, düzenleme ve orkestrasyon derslerini alan Özler, 1982’de girmiş olduğu TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası’nda hala görevine devam ediyor. İTÜ Devlet Konservatuarı ve Bilgi Üniversitesinde solfej, armoni, orkestrasyon ve gitar dersleri veren Özler “Klarnet Tekniği” adında bir eğitim kitabı da yazdı. Beste düzenlemeleri ile pek çok esere başarılı imza atan, aynı zamanda gitar ve klarinet virtüözü olan Özler, TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrasının şefliğini başarıyla sürdürüyor.

Ud sanatçısı babası Hasan Erkoç’un, üç yaşındayken kendisine hediye ettiği keman vesilesiyle müzikle tanışan Fatih Erkoç, Istanbul Belediye Konservatuarı’na yedi yıl boyunca trombon, piyano ve kontrbas eğitimi aldı. Konservatuardan mezun olmadan dönemin en gözde orkestralarından İstanbul Gelişim’de çalışmaya başlayan Erkoç kısa bir dönem trombon sanatçısı olarak İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nda görev aldı. Yaklaşık 11 yıl kaldığı Norveç’ten 1986’da dönen Erkoç, aynı yıl Kuşadası 1. Altın Güvercin Şarkı Yarışması’nda sözü, müziği, düzenlemesi ve yorumu kendine ait olan “Yol Verin A Dostlar” adlı şarkıyla birincilik aldı. Bir süre TRT’de “Yankılar” adlı müzik programını gerçekleştirdi ve yarım bıraktığı konservatuvar eğitimini de bu dönemde tamamladı. Fatih Erkoç, çıkardığı “Ellerim Bomboş” (1992), “Penceremden Gökyüzüne”(1993), “Sana Deliyim” (1994) ve “Kardelen” (1996) albümleriyle pop müziğin unutulmaz isimlerinden biri haline geldi. 1999’da yapımcılığını üstlendiği ve kendi ismini taşıyan albümüyle dinleyicilerine tekrar merhaba diyen sanatçı, altı yıllık bir aranın ardından 2005’te sözü ve müziği kendine ait olan parçalardan oluşan “Beklenen” adlı albümünü yayımladı. Fatih Erkoç, 2007’de “Kör Randevu” adlı albümüyle sevilen şarkılarının bir kısmını yeni düzenlemeleriyle dinleyenleriyle buluşturdu.